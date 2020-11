5 Dicas para Se dar bem em Apostas Online

Aprender a como apostar online é extremamente importante para que você consiga lucrar e não acabar simplesmente perdendo todo o seu dinheiro.

Trazemos para você hoje 5 dicas para você se dar bem em Apostas Online.

1 – Entenda o conceito de valor

Quando falamos de valor, não estamos falando de números exatamente, mas sim sobre o conceito de valor. Se você encontrar, por exemplo, uma odd de 1.25 em algum mercado, é claro que através do valor as chances daquilo acontecer são realmente altas, porém qual o real valor que uma aposta nesse mercado vai lhe trazer?

Muitas vezes ouvimos apostadores mais casuais dizerem “Não há como esse time perder este jogo.” Bem, eles podem ser os grandes favoritos, mas apostar que eles vão ganhar o jogo vai ser realmente uma boa opção?

O conceito de valor é bem simples, mas a maioria do público de apostas não o entende, ou prefere ignorar. Com isso, aquela minoria de jogadores que sabem reconhecer o valor possuem grandes oportunidades.

Entender o valor é, na verdade, julgar as cotações que estão disponível da maneira mais correta possível. Claro que não vai ser possível fazer em todos os jogos de todos os esportes, mas também não será necessário. Isso porque você não precisa apostar em todos os jogos, podendo assim pular os que não tem odds favoráveis, te dando assim uma vantagem sistemática em cima da casa de apostas.

2 – Entender matemática básica

Muitas pessoas podem falar que não são assim tão bons em matemática e que ela não serve em nada para a sua vida, mas é mentira. Nas apostas, principalmente, entender ao menos os conceitos de multiplicar e dividir é extremamente importante para seu sucesso.

Apesar de muitos apostadores preferirem ir no “sentimento”, apostando naquilo que eles acreditam que vai acontecer, essa não é a melhor estratégia se você quer se dar bem nas apostas. É preciso analisar os números, fazer estatísticas e controlar não só seus gastos como também seus lucros.

3 – Entender como as casas de apostas fazem as odds

As odds de uma casa de apostas vão variar dependendo da importância do evento e da partida em si. Mesmo assim, na maioria das vezes a casa vai oferecer ao seus usuários odds de acordo com o que eles acreditam que as pessoas vão apostar mais. Ou seja, não necessariamente os números que estão disponíveis ali são reais em relação à partida.

Um jogo do Flamengo, por exemplo, no campeonato carioca, certamente vai apresentar odds favoráveis ao time rubro-negro, mas não necessariamente pelo favoritismo dele na partida. Isso porque a casa entende que muitas pessoas vão apostar no Flamengo, pela popularidade do time, e por isso eles disponibilizam odds menores para não acabar tendo que pagar muito aos seus usuários.

Com isso, vemos mais uma vez a importância de fazer as análises das partidas para que você não caia na jogada que as casas de apostas fazem.

4 – Seja neutro

As pessoas que fazem apostas esportivas certamente são apaixonados por esportes, ou ao menos pelo esporte que elas gostam de apostar. E em tudo que nós somos apaixonados, acabamos escolhendo nossos favoritos.

Em futebol, por exemplo, temos nosso time e obviamente torcemos para ele. Isso, porém, pode ser algo ruim casa você queira se dar bem em apostas online. Temos que ser sinceros que não é sempre que nossos times estão bem, ou até mesmo que aqueles times que não gostamos estão em uma fase boa.

Para apostar e se dar bem, é preciso ser neutro. Realmente analisar os jogos e partidas, os times envolvidos e as chances das coisas acontecerem sem realmente colocarmos nossos gostos no meio. Caso você não seja capaz de fazer isso, o indicado é fugir de jogos dos seus times ou daqueles times que você não suporta para não acabar perdendo dinheiro.

5 – Não fique preso nos seus resultados recentes

Seja uma série de vitórias ou uma série de derrotas, ficar preso nos seus resultados recentes pode ser uma péssima coisa para você se dar bem na área de apostas online.

Uma série de derrotas pode te desmotivar a continuar e até mesmo fazer você achar que as análises estão erradas, ou que você deveria ir mais no “sentimento”. Porém não é assim que as coisas funcionam. Esportes podem ser imprevisíveis e zebras acontecem, não deixe essas coisas influenciarem no seu controle de apostas. Mantenha-se nas suas análises e acredite que as coisas vão voltar a dar certo.

Por outro lado, uma série de vitórias pode te dar uma confiança exagerada e fazer com que você se torne um pouco descuidado não só com as análises mas também com seu dinheiro. Várias vitórias seguidas pode te fazer acabar apostando muito mais em algum mercado que no fim vai fazer você ter um grande prejuízo.

O importante é se manter sempre no ponto zero. Faça as suas análises, não faça loucuras e não seja levado pelo “sentimento”.

Conclusão

Claro que essas dicas acima não vão fazer você ganhar todas as apostas, porque não existe uma fórmula mágica. Essas 5 dicas, feitas pela autora Luiza Lima Correia, são somente para você aprender como se dar bem com as apostas, como muitas pessoas fazem.

E claro, se você gostou do artigo, e achou que as dicas são valiosas, dê uma passada no site Mightytips Brasil. Todo o grupo deste website de apostas é composto por experts em apostas online em nosso país, e eles estão caminhando para se tornar o melhor site do tipo em nosso país.