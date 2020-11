5 fatos sobre coaching para concursos

Muito se fala sobre o coaching para concursos, mas poucos conhecem como esse serviço acontece. Além disso, há uma série de preconceitos envolvidos, pois diversos concurseiros não acreditam na eficácia desse tipo de trabalho.

Entretanto, vem visto ou não, a atuação dos coaches no mercado da educação tem crescido cada vez mais. E não é novidade que os profissionais encontraram na área de concursos uma alternativa para se envolverem intensamente.

Afinal, a jornada de comprometimento que um concurseiro deve ter para atingir a aprovação não é algo fácil de conquistar. Sendo assim, muitos acabam precisando de uma forcinha extra para melhorarem seu desempenho.

Selecionamos x fatos bacanas de conhecer sobre como ocorre o coaching para concursos.

1. Atendimento focado em sua vida

Algo que pode ser considerado um ponto positivo do coaching é que o profissional irá aplicar as técnicas baseando-se na vida do concurseiro.

Logo após uma entrevista prévia, cria-se um plano de ação personalizado, de acordo com as necessidades e experiências anteriores do cliente. Ou seja, o atendimento normalmente não é igual para um iniciante e um concurseiro já acostumado com a rotina e prova.

Então é importante ser bastante sincero com o coach para que ele saiba criar o melhor planejamento para você.

2. Escolha dos concursos ideais

Outro aspecto do coaching para concursos é a consultoria que o profissional pode dar para a escolha dos certames mais coerentes. A partir da análise de seu perfil, de sua fase de estudos e de outras características, ele pode te nortear sobre o concurso que mais vale a pena no momento e aquele que não tem muito a ver.

Pode ajudar bastante pessoas que não sabem qual área seguir e em que nível está. Além disso, beneficia aqueles que não possuem foco.

Concurso público: Como escolher a carreira certa?

3. Metas adaptáveis

O coaching consiste em um atendimento que tem começo, meio e fim. Por isso trabalha com metas bem específicas e com tempo de duração que varia de acordo com o cliente. No geral, as metas são semanais ou quinzenais. E a cada período o coach juntamente com o concurseiro avaliam a situação para entender se há necessidade de mudar ou não a estratégia.

Isso beneficia o estudante, pois se o plano atual não rende resultados bons pode ser modificado para uma nova tentativa.

4. Coaching para melhorar as notas

Você já é um concurseiro experiente ou pelo menos já teve a chance de fazer algumas provas. Tem autoconfiança, um bom plano de estudos, contudo, sente dificuldade em determinadas matérias, o que afeta definitivamente seu desempenho. Ou seja, você não passa por pouco.

Então o coaching pode sim ajudar você também, pois muitos profissionais da área auxiliam na melhoria das notas. Alguns, inclusive, atuam com sistemas de simulados e têm parceria com cursinhos e plataformas de estudo. Assim você pode obter a alta performance que gostaria.

5. Simplesmente pode incentivar a autoconfiança

O problema não é com suas notas ou com seu plano de estudos, mas sim com sua falta de confiança? Bom, isso tende a ser bem comum entre os concurseiros.

Por conta da alta concorrência e da dificuldade imposta pelos certames muitos participantes sofrem com ansiedade, estafa mental, perda de autoestima e acabam desacreditando que podem sim passar no tão sonhado concurso.

Desse modo, o coach pode auxiliar no processo de desenvolvimento pessoal específico para estudantes que têm potencial, mas chegam na prova desestabilizados.

E então, conte para a gente: você contrataria um coach para te ajudar na preparação para concursos?