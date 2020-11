5 filmes para auxiliar nos estudos para o vestibular

As possibilidades de aprendizado são infinitas e nem sempre se resumem ao jeito tradicional de estudar que conhecemos na escola. Uma das alternativas mais dinâmicas para fazer isso é assistindo filmes e séries que trazem algumas contextualizações e propõem reflexões importantes ou novos pontos de vista sobre fatos históricos.

Por isso, selecionamos algumas obras ótimas para os vestibulandos. Confira, então, nossa lista com filmes de variados gêneros para estudar e se divertir ao mesmo tempo.

Olga (2004)

Em primeiro lugar, apresentamos um filme brasileiro. O filme narra a história de vida de uma alemã judia de orientação comunista chamada Olga Benário Prestes, interpretada por Camila Morgado. Após ser deportada pelo governo de Getúlio Vargas, Olga vai parar num campo de concentração da Alemanha Nazista.

A lista de Schindler (1993)

Um clássico do cinema, talvez esse filme seja uma das maiores obras já produzidas sobre o Holocausto. Assim, o longa relata sobre as atrocidade dos alemães e foca na biografia de Oskar Shindle. Oskar foi um empresário compassivo que com sua influência ajudou a salvar milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial.

Cowspiracy (2014)

Neste documentário o assunto principal é o aquecimento global e os consequentes efeitos da emissão de gás metano no mundo. Desse modo, a partir da visão da ciência e de diversos ambientalistas, a preocupação com o futuro do planeta terra ganha uma abordagem em tom de investigação.

Shakespeare Apaixonado (1999)

Essa é uma opção interessante para quem deseja entender um pouco mais sobre o período renascentista. O filme traz a história da vida do escritor William Shakespeare e de seu encontro com a bela Viola. Além disso, a obra retrata o contexto social e as fortes mudanças desencadeadas pela transição do mundo feudal para a Idade Média.

Amistad (1997)

Por fim, nossa última dica é uma obra cinematográfica tocante, profunda e crítica. Com Amistad o telespectador é apresentado a um retrato visceral do período de escravidão. Assim, o longa mostra a trajetória de um navio negreiro que transportava africanos sequestrados para os Estados Unidos. No entanto, uma enorme reviravolta acontece e muda os rumos da história.

E aí? Gostou das dicas de filmes para estudar? Então deixe o seu comentário!