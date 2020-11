5 filmes para estudar o Império Romano 

O Império Romano aparece recorrentemente em provas de vestibulares, assim como no Enem por conta de sua importância histórica.

Para os estudantes, os filmes podem ser excelentes ferramentas de estudos. Tratam-se de opções mais leves e descontraídas para conhecer um pouco mais sobre assuntos cotados para as avaliações.

Dessa forma, selecionamos alguns filmes que demonstram algumas partes importantes do Império, assim como cenários de tirar o fôlego, veja!

Pompéia (2014)

O filme conta a história de um escravo que acabou tornando-se gladiador. Contudo, após a lendária erupção do Monte Vesúvio, ele vive para salvar o grande amor da sua vida.

A filha de um comerciante que foi prometida a um Senador romano corrupto e ajudar um amigo gladiador que está em perigo no Coliseu em meio ao caos que encontra-se a cidade.

Spartacus (2004)

O longa conta a história do escravo Spartacus que é vendido para um treinador de gladiadores. Após um tempo treinando para combater na arena, Spartacus comanda uma rebelião com outros escravos contra seus líderes.



Os rebeldes vão ganhando cada vez mais adeptos por onde passam. Com Spartacus no comando, a ideia é seguir até o sul da Itália para realizar a travessia do mar e retornar ao seus lares.

Imperium: Nero (2004)

O filme conta a biografia do imperador Nero, que comandou diversas mudanças em Roma e tornou-se um dos líderes mais famosos do império.



O imperador entrou em conflito com inimigos poderosos, além de ter que controlar problemas internos e familiares em seu governo.

Cresceu de forma simples e até apaixonou-se por uma escrava. Contudo, ao chegar ao poder traços de loucura tomam conta de Nero, comprometendo todo o Império Romano.

Gladiador (2000)

O filme conta a história de Maximus um general de confiança do imperador Marcus Aurelius. Contudo, após a sua morte, Commodus o seu filho toma o poder e se livrar do general.

No entanto, Maximus tomado por um sentimento de vingança pela morte de sua esposa e filho,torna-se um gladiador nas arenas até atingir seu objetivo principal: Colocar Roma novamente em boas mãos.

Centurião (2010)

A obra mostra o Império Romano em 117 a.C. quando controlava a região do Egito e Espanha. Entretanto, os romanos tem problemas no norte da Grã-Bretanha por conta de conflitos com inimigos munidos de táticas refinadas.

Um ataque avassalador dos inimigos deixa apenas Quintus Dias vivo. Dessa forma, juntamente com o general Virilus, ele vai em direção ao norte em busca de vingança para eliminar o líder deles, Gorlacon.

E então, qual filme desses você gostaria de assistir? Tem algum que faltou nessa lista? Conte para a gente!