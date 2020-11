5 filmes que abordam o Nordeste do Brasil

A região do Nordeste brasileiro é muito retratada em obras cinematográficas, seja pela riqueza da sua cultura, pela alegria do seu povo ou por evidenciar as dificuldades do povo do sertão.

As obras retratam a cultura, a religião, o dia-a-dia, fenômenos como a seca, o êxodo rural, entre outros. Todos esses são assuntos relevantes para o debate atual.

Dessa forma, assistir filmes que retratam o Nordeste brasileiro poderá ajudar na preparação para provas de vestibulares, assim como o Enem. Por isso veja a lista que preparamos sobre o assunto.

Abril Despedaçado (2001)

O longa retrata a vida de uma família no sertão nordestino início do século XX. O pai da família quer que o seu filho Tonho vingue a morte do seu irmão mais velho, assassinado por uma família rival.

Contudo, todos sabem que se houver vingança, Tonho poderá acabar morto também. Desesperado, Tonho começa a realizar alguns questionamentos sobre a violência e a tradição do povo.

Eu Tu Eles (2000)

A obra retrata a vida de Darlene que está grávida e vai embora da sua região para se casar. Contudo ,três anos depois retorna solteira para trabalhar nos canaviais do nordeste do país, juntamente com seus filhos.

Procurando apoio, ela acaba encontrando Osias com quem se casa. Entretanto, logo em seguida acaba se apaixonando pelo primo de Osias com quem também se casa.



A trama é finalizada com mais um romance e um novo casamento na vida de Darlene, dessa vez com Ciro, um homem misterioso e charmoso.

Caminho das Nuvens (2003)

O filme conta a história do caminhoneiro Romão que está desempregado na época. Sem arrumar emprego e precisando sustentar sua enorme família de cinco filhos e a esposa.

Ele e a família decidem partir em busca de melhores condições de vida. Eles deixam Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa na Paraíba de bicicleta até o Rio de Janeiro, percorrendo mais de 3000 km.

Auto da Compadecida (2000)

O longa mostra a história de dois amigos (João Grilo e Chicó) pobres do sertão da Paraíba do município de Taperoá.

Ambos vivem de pequenos golpes e malandragens. João Grilo é um sonhador nato e tenta dar seu jeito para todo tipo de situação. Já o Chicó é um mentiroso que acaba se apaixonando pela filha do major da cidade.

Os dois conseguem enganar meio mundo do sertão, inclusive o cangaceiro Severino de Aracaju. A trama só chega ao fim, após o aparecimento de Nossa Senhora Aparecida.

Central do Brasil (1998)

O longa-metragem conta a história da ex-professora Dora que ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas que querem contar sobre o seu cotidiano para amigos e parentes. Entretanto, ela aplica golpes, pois não chega a postar as cartas.

A vida dela muda quando conhece o filho de uma de suas clientes, tendo que se virar sozinho após a morte da mãe em um acidente.



Ela é enfática em não querer cuidar do menino, contudo, acaba se juntando a ele em uma viagem para o interior do Nordeste em busca de sua família do pai que ele não chegou a conhecer.

Não deixe de ler também – 5 músicas para estudar o sertão nordestino