5 filmes sobre meio ambiente para ampliar o repertório sociocultural

As questões do meio ambiente costumam aparecer de forma recorrente no Enem, especialmente nas questões quanto às Ciências da Natureza. No entanto, como muitos dos temas são também assuntos da atualidade e trazem problemáticas, podem aparecer também na prova de redação.

Por isso, apresentamos abaixo uma lista de cinco filmes sobre o meio ambiente que ajudarão você a ampliar seu repertório sociocultural para mandar bem na prova. Confira nossas dicas!

Oceanos de Plástico (2016)

Em primeiro lugar, recomendamos um filme documental da Netflix. A obra mostra o impacto da poluição causada por plástico no meio ambiente e na saúde de seres humanos. Nesse sentido, o filme mostra como a poluição pode afetar os animais marinhos, chegando a afetar a alimentação dos humanos. Desse modo, o documentário traz a opinião de engenheiros, de conservacionistas e de cientistas sobre o tema.

Xingu (2012)

O filme Xingu, por sua vez, retrata a criação de uma das principais reservas indígenas do Brasil, o Parque Nacional do Xingu. A história é contada da perspectiva dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas Boas, que são figuras importantes no relacionamento com os indígenas para pensar a criação da reserva.

Cowspiracy: O Segredo da Sustentabilidade (2014)

Esse filme documental pode ajudar a entender melhor a questão da sustentabilidade, pois aborda a agropecuária, que é uma das principais fontes de destruição ambiental. Assim, a película expõe problemas como o desmatamento, a poluição, e o uso abusivo de água.

Terra (2015)

No documentário Terra, a questão central em debate é a relação do homem com o meio ambiente. Desse modo, o filme aborda a forma de interação do homem com outras criaturas que habitam o planeta, de modo que traz o questionamento sobre como há o afastamento entre a “humanidade” e a “natureza”.

O Extermínio do Marfim (2016)

Por fim, trazemos um documentário que retrata a jornada de dois cinegrafistas que, ao lado de ativistas, ambientalistas e cientistas, denunciam a questão do tráfico de marfim e o perigo dessa prática para a vida dos elefantes.

