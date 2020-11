5 grandes escolas da filosofia grega

A filosofia da Grécia Antiga se estende desde o século VII a.C. até o início do Império Romano, no século I d.C.. Durante esse período, cinco grandes tradições filosóficas se originaram: a platônica, a aristotélica, a estóica, a epicurista e a cética .

A saber, a filosofia da Grécia Antiga se distingue de outras formas iniciais de teorização filosófica e teológica por sua ênfase na razão em oposição aos sentidos ou emoções. Por exemplo, entre os mais famosos argumentos da razão pura, encontramos aqueles contra a possibilidade de movimento apresentada por Zenão.

Conheça as principais escolas da filosofia grega.

Platonismo

Platão(427-347 AC) é a primeira das figuras centrais da filosofia antiga e ele é o primeiro autor cuja obra podemos ler em quantidades consideráveis. Ele escreveu sobre quase todas as principais questões filosóficas e provavelmente é mais famoso por sua teoria dos universais e por seus ensinamentos políticos. Em Atenas, ele fundou uma escola – a Academia – no início do século IV AC, que permaneceu aberta até 83 DC. Os filósofos que presidiram a Academia depois de Platão contribuíram para a popularidade de seu nome, embora nem sempre tenham contribuído para o desenvolvimento de suas idéias. Por exemplo, sob a direção de Arcesilau de Pitane, iniciada em 272 aC, a Academia tornou-se famosa como o centro do ceticismo acadêmico, a forma mais radical de ceticismo até hoje.

Aristotelismo

Aristóteles (384-322B.C.) Foi um aluno de Platão e um dos filósofos mais influentes até hoje. Ele deu uma contribuição essencial para o desenvolvimento da lógica (especialmente a teoria do silogismo), retórica, biologia e – entre outros – formulou as teorias da substância e da ética da virtude. Em 335 a.C fundou uma escola em Atenas, o Liceu, que contribuiu para a divulgação de seus ensinamentos. Aristóteles parece ter escrito alguns textos para um público mais amplo, mas nenhum deles sobreviveu. Suas obras que estamos lendo hoje foram editadas e coletadas pela primeira vez por volta de 100 aC Eles exerceram uma tremenda influência não apenas sobre a tradição ocidental, mas também sobre as tradições indiana (por exemplo, a escola Nyaya) e árabe (por exemplo, Averróis).

Estoicismo

O estoicismo se originou em Atenas com Zenão de Cítio, por volta de 300 a.C. A filosofia estóica está centrada em um princípio metafísico que já havia sido desenvolvido, entre outros, por Heráclito: que a realidade é governada pelo logose que o que acontece é necessário. Para o estoicismo, o objetivo do filosofar humano é a obtenção de um estado de tranquilidade absoluta. Isso é obtido por meio da educação progressiva para a independência das próprias necessidades. A influência do estoicismo no desenvolvimento da filosofia ocidental é difícil de superestimar; entre seus simpatizantes mais devotados estavam o imperador Marco Aurélio , o economista Hobbes e o filósofo Descartes.

Epicurismo

Entre os nomes dos filósofos, “Epicuro” é provavelmente um dos mais citados em discursos não filosóficos. Epicuro ensinou que a vida que vale a pena ser vivida é gasta em busca de prazer; a questão é: quais formas de prazer? Ao longo da história, o epicurismo sempre foi mal interpretado como uma doutrina que prega a indulgência para os prazeres corporais mais perversos. Ao contrário, o próprio Epicuro era conhecido por seus hábitos alimentares moderados e por sua moderação.

Ceticismo

O filósofo Pirro de Elis (c. 360-c. 270 aC) é a figura mais antiga no ceticismo grego antigo. no registro. Ele parece não ter escrito nenhum texto e não ter mantido uma opinião comum em nenhuma consideração, portanto, não atribuindo relevância aos hábitos mais básicos e instintivos. Provavelmente influenciado também pela tradição budista de sua época, Pirro via a suspensão do julgamento como um meio de alcançar aquela liberdade de perturbação que por si só pode levar à felicidade. Seu objetivo era manter a vida de cada ser humano em um estado de perpétua investigação. Na verdade, a marca do ceticismo é a suspensão do julgamento.