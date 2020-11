Você quer conhecer jogos online grátis para se divertir em qualquer lugar? Então esse é o artigo certo para você! Felizmente, a internet oferece opções incríveis de jogos que você pode usar para passar o tempo no computador ou no celular. Além disso, que você pode jogar sozinho ou até mesmo fazendo festas online com os amigos. Portanto, preparamos essa lista com 5 indicações que você precisa testar!

Sem mais delongas, vamos começar? Confira 5 jogos online grátis para se divertir em qualquer lugar:

(Fonte: Moto X3M/Divulgação)Fonte: Moto X3M

Neste jogo emocionante, você passeia com uma moto por um parque aquático. O objetivo é ultrapassar todos os obstáculos do circuito sem cair da motocicleta! Esse é o 5° jogo da franquia que fez tanto sucesso entre os jogadores online e promete muita aventura e diversão. Atualmente, o jogo só está disponível na versão para o computador.

O jogo é online e você não precisa pagar para jogar, então que tal testar agora mesmo? Será que você consegue fazer o percurso completo no menor tempo possível? Boa sorte!

(Fonte: Gartic/Divulgação)Fonte: Gartic

Outro jogo que fez muito sucesso em 2020 foi o Gartic. É possível jogar tanto no computador, como no celular. Ele funciona como um jogo de adivinhação de desenhos, oferecendo diversas categorias, como Filmes, Profissões, Animais, Comidas e muito mais.

Uma das grandes vantagens deste jogo é a possibilidade de criar salas particulares com os seus amigos. Logo, vocês aproveitam os jogos online juntos e podem se divertir sem sair de casa. Além disso, é possível ainda entrar nas salas compartilhadas para conhecer pessoas novas e tentar adivinhar os seus desenhos. O jogo é completamente gratuito e online!

Além da plataforma de desenho, o Gartic oferece ainda um chat para que os participantes da sala possam conversar entre si.

(Fonte: Cut The Rope/Divulgação)Fonte: Cut The Rope

Outra opção que não poderia ficar de fora da nossa lista de melhores jogos online grátis é o Cut The Rope. Disponível tanto para smartphones, como no computador, esse jogo clássico fez muito sucesso há alguns anos e voltou com tudo em 2020.

A missão do jogador é alimentar um monstro com doces. Porém, as guloseimas ficam penduradas em lugares difíceis de serem acessados. Portanto, os jogadores devem cortar essas cordas para que a comida caia diretamente na boca do monstrinho! Sendo assim, esse é um ótimo passatempo para quem busca uma opção de entretenimento em qualquer lugar.

(Fonte: Penalty Challenge/Divulgação)Fonte: Penalty Challenge

Embora só esteja disponível para ser jogado no computador, Penalty Challenge é um dos grandes destaques entre os jogos online. A versão multiplayer do game clássico permite que você represente seu time ou país para descobrir quem é o melhor no futebol.

Para isso, é criado um torneio no qual os jogadores precisam chutar a bola com precisão e, ao mesmo tempo, defender o gol. É possível jogar no modo competição ou em parceria com outros jogadores. O objetivo final é marcar 5 gols na fase dos pênaltis, então você precisa treinar os ângulos e a força para conseguir despistar os goleiros!

(Fonte: PlayStation/Reprodução)Fonte: PlayStation

Por último, não podemos deixar de citar também um dos grandes clássicos dos games: Fruit Ninja. Seu sucesso foi tão grande que ele já ultrapassou os smartphones e hoje conta até mesmo com uma versão em realidade virtual para os videogames! Além disso, o jogo também já disponibilizou mais de uma fase, permitindo que os jogadores escolham o modo que querem jogar, como o clássico, arcade ou zen.

Fruit Ninja pode ser baixado em qualquer smartphone e é uma ótima opção para se divertir em qualquer lugar!

E aí, o que você achou das nossas indicações de jogos online grátis? Deixe sua opinião no espaço abaixo e aproveite para compartilhar o artigo nas redes sociais!