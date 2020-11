5 melhores séries para estudar para o Enem

A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige que, na argumentação, o candidato apresente um repertório sociocultural que dialogue com o tema proposto. Nesse sentido, além de ser bem contextualizado, o repertório precisa ser legitimado por alguma área do conhecimento.

Nesse sentido, obras como livros, filmes e séries são ótimas para usar na redação. Pensando nisso, selecionamos as cinco melhores séries que podem ajudar você a estudar para o Enem. Confira abaixo!

1. Narcos

Em primeiro lugar, apresentamos a série Narcos. A obra retrata o surgimento do tráfico de drogas e o seu desenvolvimento, tendo Pablo Escobar como figura central nas duas primeiras temporadas, até a sua morte. Nesse sentido, a série se passa na Colômbia da década de 70 e é uma ótima opção para refletir sobre o problema do tráfico de drogas que perdura até hoje.

2. Black Mirror

Já Black Mirror é uma série que nos leva ao futuro. Os seus episódios não são interligados, de modo que é possível assistir apenas os que mais interessarem sem prejudicar a compreensão. A série traz diversas realidades distópicas e nos leva a refletir sobre como o uso das tecnologias pode afetar a vida e as relações humanas.

3. Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’

Como o próprio nome já indica, a nossa terceira dica trata de um dos episódios mais chocantes da história da humanidade, no qual os nazistas enviaram milhões de judeus para campos de concentração na Alemanha para torturá-los e exterminá-los de forma brutal. Desse modo, a série retrata um dos campos de concentração criados durante a Segunda Guerra Mundial.

4. The Crown

Já a série The Crown narra os acontecimentos das últimas décadas da coroa britânica. Assim, a obra é centrada na rainha Elizabeth II, do Reino Unido, e nas suas decisões, dilemas e posicionamentos políticos. A série ajuda o estudante a pensar, por exemplo, na relação do Reino Unido com as antigas colônias, em especial a Índia.

5. House of Cards

Por fim, em House of Cards vemos diversos episódios políticos de corrupção e jogos de poder da política americana. Apesar de muito da série ser de caráter ficcional, é uma ótima opção para se munir de repertório sobre as consequências da corrupção, que não é exclusiva do contexto dos EUA.

