52 pedras de crack e 4 bombinhas de maconha são apreendidas em residência no Camartelo

Na madrugada deste sábado, por volta das 0h48, policiais do 11º BPM realizavam patrulhamento no Camartelo, Centro de Penedo, quando avistaram dois indivíduos suspeitos sentados em uma calçada. Quando um deles visualizou a polícia, fugiu do local.

Ao fazerem essa ação, os mesmos se colocaram como suspeitos e foi por isso que a Polícia Militar agiu, abordando a residência, após consentimento da proprietária.

Na casa foram encontradas 52 pedras de crack e 04 bombinhas de maconha, prontas para serem comercializadas.

Os envolvidos identificados pela PM como Cássio e Rozane, foram conduzidos para Delegacia Regional, onde deverão responder por tráfico de drogas.

As idades dos envolvidos não foram informadas

Por: 11º BPM