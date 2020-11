6 séries parecidas com Supernatural para assistir após o final da série

Nesta quinta-feira (19), o público se despediu de Supernatural após 15 anos de histórias macabras, um certo humor ácido e personagens extremamente cativantes. A série de terror sobrenatural da The CW teve diversos momentos marcantes ao longo de suas temporadas e episódios repletos de conflitos emocionantes.

Supernatural contou com o protagonismo dos irmãos Winchester, Sam e Dean, interpretados, respectivamente, por Jared Padalecki e Jensen Ackles. O elenco ainda teve a participação de Misha Collins, Mark Sheppard e Alexander Calvert.

Portanto, se você já está com saudade da busca desenfreada por demônios, eventos macabros e outras seres assustadores, preparamos uma lista com indicações igualmente interessantes e que, em alguma medida, são parecidas com Supernatural.

Veja 6 séries parecidas com Supernatural.

1. Arquivo X

(Reprodução)Fonte: Fox

É preciso dizer que Arquivo X andou para que Supernatural pudesse correr. Lançada nos anos 1990, a série estrelada por Gillian Anderson e David Duchovny abordava eventos estranhos e um tanto quanto macabros envolvendo investigações de casos extraordinários e inexplicáveis, quase sempre sem solução. E, a cada novo episódio, o público se surpreendia com o que era apresentado.

Ao longo de 11 temporadas, distribuídas em 2 momentos distintos — 1993 a 2002 e depois 2016 a 2018 —, Arquivo X entrou para a história e continua seu legado até os dias atuais, influenciando diretamente diversos roteiristas. A série está disponível no Globoplay e no Amazon Prime Video.

2. Fringe

(Reprodução)Fonte: Fox

Se você é um fã assíduo de Supernatural, não pode deixar de assistir à Fringe. A produção teve J. J. Abrams por trás da maioria dos episódios e contou com uma atmosfera muito interessante de ser assistida ao longo de suas 5 temporadas.

Assim como Arquivo X, a série aborda uma pequena equipe de investigação procurando por respostas relacionadas a casos que envolvem fenômenos sobrenaturais.

O que mais se aproxima de Supernatural são os conflitos interpessoais e as relações familiares que se mostram fundamentais. Fringe pode ser assistida no streaming Globoplay.

3. Grimm

(Reprodução)Fonte: NBC

Diversas criaturas mitológicas e até esquisitas podem ser encontradas nesta série da NBC. Elementos de fantasia não faltam por aqui, além de conflitos entre os personagens desenvolvidos de uma forma única. Os aspectos bons que Supernatural cultivou ao longo dos anos também podem ser assistidas em Grimm, com seus protagonistas fortes e divertidos.

A série, que tem 6 temporadas, quase foi cancelada algumas vezes, mas os fãs conseguiram impedir que isso acontecesse. Com isso, garantiram que a produção completasse sua saga com 123 episódios.

4. Crazyhead

(Reprodução)Fonte: Netflix

Se distanciando um pouco da seriedade e da carga dramática contida em alguns episódios de Supernatural, a comédia britânica Crazyhead é uma excelente pedida para quem gosta de ver as caçadas eletrizantes aos mais diversos demônios.

A produção original da Netflix traz à tona duas protagonistas que, aos poucos, tornam-se aliadas e enfrentam outros dilemas pertinentes à idade.

São apenas 6 episódios que podem divertir muito quem está procurando algo novo para assistir.

5. October Faction

(Reprodução)Fonte: Netflix

Muita gente acredita que essa seja a “versão oficial” da Netflix para Supernatural. A série é baseada nos quadrinhos homônimos de Steve Niles e Damien Worm e trouxe em seus episódios muita adrenalina envolvendo criaturas sobrenaturais exóticas e monstros dos mais variados tipos.

A trama se concentra em um casal caçador de monstros que retorna com seus filhos para sua cidade natal. Por lá, eles precisam criar uma nova identidade, mas obviamente eles acabam se envolvendo em um novo caso misterioso e bastante macabro. Não perca tempo e vá assistir, pois os 10 episódios da 1ª temporada estão disponíveis na Netflix para serem maratonados.

6. Wynonna Earp

(Reprodução)Fonte: Syfy

Os irmãos Winchester fizeram coisas incríveis ao longo das temporadas enquanto caçadores de coisas sobrenaturais. E a série Wynonna Earp traz à tona duas irmãs que fazem basicamente o mesmo, além de também dar um certo foco às suas relações. Essa produção aposta em um desenvolvimento do sobrenatural de forma única e ainda aborda a força dos laços familiares.

Chega a ser surpreendente, comovente e interessante. É uma ótima pedida para conferir após o desfecho da série da The CW.