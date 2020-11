7 séries parecidas com Dash & Lily para quem já quer novos episódios

A série Dash & Lily estreou na Netflix na última terça-feira (10) e aparentemente já conquistou uma boa parte dos assinantes da plataforma. Com uma trama repleta de personagens muito carismáticos e um clima festivo de Natal, a produção se baseou diretamente no romance O Caderninho de Desafios de Dash & Lily, escrito por Rachel Cohn em parceria com David Levithan.

A figura de um caderno acaba sendo o fio condutor de um romance entre dois jovens adultos que também trazem consigo diversas questões pertinentes a essa trama. E se você é um daqueles que já maratonou os 8 episódios disponíveis, fizemos uma lista com outras 7 séries parecidas com Dash & Lily. Confira.

1) Sex Education

(Reprodução)Fonte: Netflix

Disponível na Netflix com duas temporadas de 8 episódios cada, Sex Education envolve os alunos de uma típica escola do Reino Unido, na qual há um garoto chamado Otis (interpretado por Asa Butterfield) se juntando à Maeve (Emma Mackey) para tratar dos problemas sexuais de colegas.

Entretanto, há muitos outros conflitos interessantes sendo apresentados, além de diversos temas considerados tabus e que são retratados de uma forma única. Assim como Dash & Lily, a produção tem um “frescor” adolescente muito interessante, além de honestidade e originalidade em cada nova abordagem.

2) Looking for Alaska

(Reprodução)Fonte: Hulu

Baseada em um livro de John Green, Looking for Alaska estreou no ano passado pelo streaming Hulu e foi desenvolvida pelos mesmos criadores de The O.C. e Gossip Girl. A minissérie apresenta um romance inesperado entre dois adolescentes um tanto quanto desajustados, uma tragédia e a união entre diversos personagens improváveis.

De alguma forma, a produção consegue ser emocionante e perspicaz na medida certa , fazendo um belo trabalho de adaptação com seu material de base.

3) Atypical

(Reprodução)Fonte: Netflix

Com 3 temporadas já lançadas e uma 4ª a caminho, Atypical conquistou os assinantes da Netflix com sua trama delicada, mas cheia de profundidade. A história apresenta uma família composta de pais em crise e seus filhos. O principal deles é Sam, um garoto autista que está se descobrindo aos poucos. Quem também pode ser vista é Casey, sua irmã mais nova que é bastante enérgica.

As diversas relações entre os personagens são o ponto alto da narrativa e mostram que todos passamos por problemas. Atypical ainda alimenta a ideia de que aos poucos tudo pode ser solucionado.

4) A Discovery of Witches

(Reprodução)Fonte: Sky One

Com apenas 1 temporada, A Discovery of Witches, assim como Dash & Lily, também teve sua ideia original vindo diretamente da literatura. A produção se baseou na Trilogia das Almas, de Deborah Harkness, e conta a história de uma jovem que, ao encontrar um manuscrito mágico na Biblioteca Bodleiana de Oxford, descobre que é uma bruxa.

O elenco inclui nomes como o de Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel, Alex Kingston, Owen Teale e Valarie Pettiford.

5) Elite

(Reprodução)Fonte: Netflix

Quando três alunos de famílias de baixa renda se matriculam em uma escola particular, eles entram em conflito com alunos muito ricos que já estão estudando lá. Essa briga leva a um assassinato muito intrigante. Disponível na Netflix com 3 temporadas até o momento, Elite é uma série espanhola com um thriller envolvente e emocionante, apostando ainda em temas sociais.

Embora não tenha a mesma vibe de Dash & Lily, é uma excelente pedida por conta dos conflitos e dos personagens.

6) Anne with an E

(Reprodução)Fonte: Netflix

Baseada no romance clássico Anne of Green Gables, escrito por Lucy Maud Montgomery, Anne with an E apresenta uma jovem órfã chamada Anne que é adotada por engano, mas que acaba conquistando seus pais com um otimismo encantador, inteligência e tenacidade.

No novo vilarejo, Anne vai amadurecendo, contando histórias e vivendo um cotidiano simples, mas repletos de desafios. A produção conta com 3 temporadas disponíveis para quem quiser assistir na Netflix.

7) Shippados

(Reprodução)Fonte: Globoplay

Criada e desenvolvida por Fernanda Young e Alexandre Machado, a série Shippados concentra-se no romance entre dois jovens adultos um tanto quanto desajustados. Embora as idades deles sejam um pouco maior do que a dos personagens de Dash & Lily, os conflitos expostos e as relações entre eles se assemelham em vários aspectos.

Disponível no Globoplay com apenas 1 temporada, a produção tem Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch, Clarice Falcão, Julia Rabello e Luis Lobianco no elenco.