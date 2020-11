8 DIAS! Pagamento da 8ª parcela do auxílio de R$300 sai na próxima semana

O pagamento da oitava parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, já tem data para sair. De acordo com o Governo, a liberação dos novos pagamentos começará a ser feito no dia 22 de novembro, daqui a 8 dias. O Ciclo 5 de pagamentos para quem não faz parte do Bolsa Família pagará a oitava parcela para quem recebeu a primeira em abril e terá direito a todas as parcelas da prorrogação.

Como habitual, o pagamento é feito de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários, começando por quem nasceu em janeiro. Os pagamentos estão previstos até o dia 12 de dezembro, quando quem nasceu em dezembro recebe os R$ 300 do auxílio.