8 dicas para usar todo o potencial do Xbox Series X/S

A nova geração finalmente está entre nós! Os consoles mais atuais da Microsoft chegaram no último dia 10 de novembro em todo o mundo e já estão dando o que falar desde que as novidades e primeiras impressões começaram a ser compartilhadas e os fãs começaram a entender o verdadeiro avanço tecnológico da máquina.

Como era de se esperar, além das melhorias técnicas dos vários componentes do console, como resfriamento, SSD, GPU e CPU, que tornam possível a jogabilidade em resoluções maiores e em altas taxas de quadros por segundo, outras funcionalidades não ficaram de fora.

Por isso, o Voxel separou uma série de dicas para você aproveitar ao máximo seu Xbox Series X/S, mesmo que você não tenha colocado suas mãos nele, ainda. Acompanhe esse guia cheio de informações com a gente:

Assine o Xbox Game Pass

Essa dica parece óbvia para um dono de um Xbox, mas é importante ressaltar, já que o serviço só cresceu e melhorou com o tempo, incluindo diversos games de todos os gêneros para aproveitar no console, no PC ou no Android por um valor muito bom por mês.

E, ainda que o Game Pass só tenha se desenvolvido, muitos clientes ainda não perceberam as vantagens do serviço e os marinheiros de primeira viagem do Series X/S podem nem saber que ele existe.

Fonte: Voxel

A Netflix dos games continua expandindo suas possibilidades e uma das novidades recentes é a adição do EA Play como um dos serviços, oferecendo mais dezenas de jogos como Anthem, Star Wars Jedi: Fallen Order e muitos outros. E os novos “brinquedinhos” da Microsoft não vão ficar de fora. Vários jogos antigos e novos poderão ser jogados também no Xbox Series X/S, o que só melhora, especialmente se você for um fã da empresa e também tiver um PC para jogar.

Controle e aproveite o Quick Resume

Agora, voltamos os olhos para a o console em si. Uma das funcionalidades mais interessantes que a nova geração possibilita é o carregamento rápido dos jogos e programas no seu Xbox. O Quick Resume é uma função criada pela Microsoft para o usuário curtir a sua biblioteca com trocas praticamente imperceptíveis de um jogo para outro.

Um dos recursos mais promissores do console permite que você realize uma corrida no Forza Horizon 4, troque para uma missão no Assassin’s Creed Valhalla, vá até o FIFA 21 para uma partida rápida e depois volte para exatamente onde você estava no Forza, o que é incrível.

Xbox/Reprodução

Porém, claro que a funcionalidade tem suas limitações. Por exemplo, você pode perder alguns jogos pelo caminho se abrir algo como meia dúzia de games ou mais e, não é uma funcionalidade que funciona tão bem em games multiplayer, já que você poderá ser desconectado ou retornar para o menu principal ao voltar para o jogo.

Personalize o sistema e deixe ele ainda mais bonito

Essa é uma dica simples, mas que pode mudar completamente sua experiência no Series X/S. Sabe o esquema de cores padrão do Xbox? Você pode mudá-lo diretamente da tela principal tocando no botão Exibir para abrir um conjunto completo de opções de personalização.

Fonte: Voxel

As opções vão desde adicionar ou remover os elementos da sua tela inicial, embaralhando eles para ficarem do jeito que você achar melhor, até e mudar sua cor e plano de fundo com uma lista de opções que ajustam a estética do sistema operacional.

Vá além do sistema padrão

Já temos conhecimento do poder das máquinas da Microsoft há algum tempo. Já sabíamos que ela teria de de 8GB a 16 GB GDDR6 entre o Series S e X e que o armazenamento poderia chegar até 1TB no console mais poderoso.

Porém, é possível adquirir um cartão de expansão de armazenamento para praticamente dobrar o tamanho do armazenamento que você terá disponível. Já existem algumas opções como essa no Brasil, como a placa criada em parceria com a Seagate.

Xbox/Reprodução

Ainda não está claro se é possível usar outro tipo de armazenamento genérico ou se isso será possível no futuro, mas é um bom investimento se você não gosta de ter que excluir algo ou remanejar seu espaço para baixar um jogo grande, especialmente os de nova geração, que estão cada vez maiores.

Vale lembrar também que jogos retrocompatíveis podem ser jogados a partir de um HD Externo com USB 3.1 (aquele com entrada azul), o que permite que você não ocupe espaço do seu SSD com jogos antigos, reservando o dispositivo interno apenas para jogos da nova geração.

Outra dica muito importante é que, apesar de os jogos da nova geração não rodarem direto de um drive externo, você pode armazená-los lá. Como assim? Vamos supor que você quer liberar espaço e excluir Gears 5: não é preciso excluir o jogo, você pode alocá-lo no HD externo para não ter que baixá-lo novamente no futuro. E, quando quiser jogar, basta transferi-lo de volta ao SSD.

Ative a função Auto-HDR para jogos retrocompatíveis

Todos os jogos da retro, Xbox original, Xbox 360 e Xbox One, agora tem Auto-HDR para TVs compatíveis, que melhora a qualidade de imagem sem perder a visão artística original.

Você pode mudar completamente sua experiência com os novos Xbox com televisores 4K HDR com suporte para HDMI 2.1. É por meio dessas belezinhas que você poderá aproveitar ao máximo a capacidade técnica do console, com resolução nativa Ultra HD com taxas de quadros de até 120 FPS. E, de quebra, aproveitar os jogos antigos também.

Xbox/Reprodução

Se você possuir um monitor ou TV com essas funções, acesse as configurações do Xbox > Geral > Opções de TV e Vídeo. É aqui que você ajusta a resolução, a taxa de atualização e configurações de HDR para que você experimente a melhor qualidade de imagem possível. As funções HDR podem vir ativadas como padrão, mas é sempre bom conferir se já está ligada.

Velocidade de internet ruim? Veja como resolver

Essa é uma dica, mas não sobre uma funcionalidade do console. Isso porque alguns usuários encontraram problemas de conectividade com a internet no Xbox Series X/S. Se trata de um pequeno bug que prejudica a velocidade de download dos jogos e aplicativos da loja, o que causa muita lentidão.

Xbox/Reprodução

Porém, é possível resolver com uma solução bastante clássica e simples: reiniciar o console.

Baixe o aplicativo Dolby Atmos

Há um aplicativo um pouco “escondido” na loja da Microsoft que melhora o áudio no fone de ouvido. O Dolby Atmos apresenta melhoria sonora em diversos títulos e basta baixar o aplicativo na Loja. Depois, acesse Geral, Saída de Volume e Áudio, Formato do fone de ouvido e escolha Dolby Atmos.

Xbox/Reprodução

O programa pode ser baixado gratuitamente, mas possui uma versão paga que aprimora ainda mais o sistema de áudio, e pode ser adquirida uma única vez para usar para sempre.

Explore um pouco de tudo

Os novos Xbox Series X/S ainda são um território semi-explorado e recente. Apesar de entendermos boa parte das principais funções, alguns truques sempre ficam de fora até que algum usuário descubra uma maneira completamente nova de aproveitar o console. Ainda veremos algumas atualizações e melhorias para a máquina da Microsoft e as funcionalidades tendem a aumentar.

Xbox/Reprodução

Mesmo assim, não perca a oportunidade de explorar esse novo mundo e dê uma olhada em outras funcionalidades extras do console:

Filtre seus jogos por geração, como games aprimorados para o X/S e compatíveis com versões anteriores. Você também pode classificar por gênero, local de armazenamento e por recursos multiplayer;

Se você tiver o console anterior, pode sincronizar facilmente seus controles do Xbox One e, claro, fazer o contrário e usar o controle do Series X/S no One;

A captura de tela melhorou muito no novo console. As configurações e opções de salvamento ao capturar ou gravar uma cena de jogo podem ser alteradas para não serem salvas no Xbox Live ou para o SSD de armazenamento padrão.

Assim como o Nintendo Switch, o Xbox Series X/S possui uma função chamada de zoom universal, que permite que você aumente a qualquer momento um local da tela para ver melhor.

O novo console tem, por padrão, um lembrete de pausa, para que você defina uma espécie de alarme que te avisa depois de um determinado período de tempo jogando. Pode ser útil, mas não tanto nesse começo, onde você não vai querer largar seu Xbox…

Gostou das nossas dicas? Já está com seu Xbox Series X/S e encontrou algum segredo que pode ajudar os jogadores? Compartilhe com a gente nos comentários. Vamos descobrir juntos tudo sobre ele!