8 séries parecidas com True Detective para fãs de séries de investigação

True Detective é uma das melhores séries para quem gosta de séries de investigação, já que é recheada de mistérios e reviravoltas. Ao todo, são 24 episódios divididos em três temporadas antológicas, com um novo elenco e uma nova trama a cada ano.

A 1ª temporada da série foi lançada em 2014, com a 2ª chegando no ano seguinte, mas com a 3ª temporada chegando à HBO somente em 2019. Por enquanto, não existem planos para a 4ª temporada.

Portanto, para você que curte True Detective e não aguenta mais esperar pela continuação, nós separamos uma lista com outras 8 séries parecidas com True Detective para você apreciar bons mistérios!

(FX/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Fargo é mais uma série antológica e foi inspirada no filme de mesmo nome, vencedor de 2 Oscars. A série também foi bem recebida pela crítica e as três primeiras temporadas foram bem premiadas. A 4ª temporada da série estreou no final de setembro no FX. Fargo é uma série policial com pitadas de humor ácido. As três primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

(Amazon/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Homecoming conta a história de uma misteriosa instalação que supostamente está ajudando soldados que estavam em serviços fora dos Estados Unidos a se reconectarem à sociedade e superarem possíveis problemas psicológicos e sociais. No entanto, logo a protagonista começa a descobrir que existem muitos outros mistérios por trás da ajuda oferecida. Suas duas temporadas podem ser vistas no Amazon Prime Video.

(HBO/Reprodução)Fonte: Screen Rant

The Night of é baseada na 1ª temporada da série britânica Criminal Justice. A minissérie segue a história de Nasir, que em uma noite vê sua vida mudar ao ser acusado pelo assassinato de uma mulher. A trama acompanha a investigação e o julgamento de Nasir e vai aos poucos revelando todas as pistas que indicam que ele realmente é o criminoso, mas, ao mesmo tempo, levantam dúvidas sobre a culpa. Riz Ahmed foi premiado no Emmy por sua intepretação no papel de Nasir. Disponível no streaming HBO Go.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A série da Netflix é baseada no livro Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, se passa em 1977 e conta os primeiros passos do FBI para mapear a mente de criminosos para tentar antecipar os próximos passos de assassinos em série. O programa apresenta vários personagens inspirados em criminosos reais. Disponível na Netflix.

(HBO/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Outra série limitada da HBO. A trama gira em torno da repórter policial Camille Preaker (Amy Adams), que é enviada para cobrir o assassinato de duas jovens em sua cidade natal. Enquanto ela investiga o crime, ela também precisa lidar com os fantasmas e traumas de seu passado. Disponível na HBO Go.

(USA Network/Reprodução)Fonte: Screen Rant

The Sinner é uma série que podemos apelidar de “semiantológica”, pois a cada temporada possui um crime — e um elenco — totalmente novos, mantendo apenas o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman) no centro da investigação. Diferente de muitas produções do gênero, The Sinner já apresenta o responsável pelo crime desde o início da temporada, com a investigação focando nos motivos que levaram aos assassinatos. São três temporadas disponíveis na Netflix.

(HBO/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Um clássico da HBO que precisa ser visto por todos os amantes do gênero. The Wire acompanha, através de cinco temporadas, a jornada de alguns criminosos de Baltimore e dos policiais da cidade que tentam derrubar suas operações. A série foi bastante elogiada por mostrar de uma maneira mais real o trabalho da polícia, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Todas as temporadas podem ser vistas no streaming da HBO, o HBO Go.

(FX/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A série é um thriller político com uma história que se passa na década de 1980, mas que traz assuntos ainda atuais. The Americans acompanha Keri Russell e Matthew Rhys no papel de dois espiões russos que moram nos EUA durante a Guerra Fria. Mais uma série bastante premiada. Disponível no Amazon Prime Video.