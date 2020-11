9-1-1: primeiro trailer da 4ª temporada da série traz catástrofe

Recentemente, a Fox divulgou o primeiro trailer oficial para a 4ª temporada de 9-1-1. Nela, podemos ver que fortes emoções serão apresentadas aos espectadores logo no início dos episódios. O drama, exibido pela Fox, vai incorporar, inclusive, a pandemia do coronavírus em sua nova temporada.

O vídeo apresenta um deslizamento de terra acontecendo nas proximidades do famoso Hollywood Sign (conhecido em português como o letreiro de Hollywood), localizado na cidade de Los Angeles. Vale lembrar que, durante a 3ª temporada da série, a narrativa apostou em conflitos derivados de um tsunami imprevisível.

Pelo trailer, é possível ver turistas tirando fotos no local e tendo que se proteger o mais rápido possível. A popular música “Ain’t No Mountain High Enough”, composta por Nickolas Ashford e Valerie Simpson e eternizada na voz de Diana Ross, se faz presente de uma maneira muito interessante no vídeo.

Gritos de socorro também podem ser ouvidos, criando uma certa tensão pelo que vem por aí.

Confira o primeiro trailer da 4ª temporada de 9-1-1:

Por enquanto, detalhes envolvendo os personagens já conhecidos do público neste desastre natural do enredo não foram divulgados. Não se sabe também se haverão mortes significativas que fornecerão impactos à continuidade da narrativa.

No vídeo, as casas que foram destruídas também evidenciam uma certa natureza melancólica que deve marcar os primeiros episódios. Ao que tudo indica, esse primeiro arco vai durar algum tempo até ser totalmente resolvido.

Vale lembrar também que a pandemia do coronavírus vai ser abordada durante a temporada. Isso é evidenciado, no trailer, em uma cena na qual vemos a protagonista Athena Grant (interpretada por Angela Bassett) usando uma máscara de proteção.

Inclusive, por conta das medidas restritivas à propagação da covid-19, a 4ª temporada de 9-1-1, que inicialmente seria lançada ainda 2020, foi adiada para 18 de janeiro de 2021, na Fox.

Fique ligado nas novidades de 9-1-1.