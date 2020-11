9 SUVs elétricos e híbridos que podem chegar ao Brasil em 2021

Após falarmos sobre os 5 compactos elétricos que devem chegar ao Brasil em 2021, chegou a vez de listar os SUVs movidos a eletricidade com grande possibilidade de estarem nas ruas do Brasil a partir do próximo ano.

Sendo uma das categorias que mais ganharam força nos últimos tempos, os utilitários esportivos também estão oferecendo cada vez mais versões com zero emissão de poluentes. Volvo, Volkswagen, Ford e Toyota são algumas das montadoras já investindo nesse nicho.

Na sequência, você vai conhecer as versões eletrificadas mais cotadas para estrear no mercado nacional em breve.

VW Tiguan Allspace eHybrid

A linha 2021 do Tiguan terá visual renovado e também uma versão híbrida plug-in, prevista para chegar até o final do próximo ano.

VW Tiguan Allspace eHybrid.Fonte: AutoExpress/Reprodução

O SUV alemão trará o motor 1.4 TSI e um propulsor elétrico de 115 cv. No modo sustentável, o veículo roda até 50 km.

VW Touareg eHybrid

Outro SUV da Volkswagen cotado para desembarcar no Brasil é o Touareg eHybrid, que tem motor V6 3.0 turbo a gasolina e um propulsor movido a eletricidade.

VW Touareg eHybrid.Fonte: Carscoops/Reprodução

A bateria de 14,3 kWh proporciona uma autonomia de 47 km no ciclo WLTP.

Ford Escape híbrido

A versão híbrida do Escape faz 42,5 km/l quando usa os dois motores simultaneamente.

Ford Escape híbrido.Fonte: Ford/Divulgação

Já com apenas o modo elétrico acionado, a bateria de 14,4 kWh permite rodar até 60 km.

Toyota Corolla Cross Altis Hybrid

Com produção prevista para março de 2021 em Sorocaba (SP), o Corolla Cross híbrido será comercializado na versão Altis.

Toyota Corolla Cross Hybrid.Fonte: Toyota/Divulgação

Ele conta com uma unidade elétrica que se alimenta da energia gerada por meio das frenagens e do motor a combustão.

Jeep Renegade e Compass 4xe

As versões híbridas do Jeep Renegade e do Jeep Compass têm motor 1.3 turbo a combustão, de até 180 cv, e um propulsor eletrificado de 60 cv.

Compass 4xe e Renegade 4xe.Fonte: Green Car Reports/Reprodução

Somente com a bateria, o Compass 4xe e o Renegade 4xe têm autonomia de 50 km.

Nissan Kicks e-Power

O crossover da Nissan terá várias novidades em 2021, como a tecnologia híbrida e-Power, que adiciona um motor elétrico de 112 cv e é alimentado por baterias de 1,5 kWh.

Nissan Kicks e-Power.Fonte: Nissan/Divulgação

A recarga do sistema é feita pelo motor 1.2 a combustão, de três cilindros e 79 cv, cuja função é gerar a energia.

Volvo XC40 Recharge

O primeiro SUV 100% elétrico da Volvo traz dois motores, um em cada eixo, que entregam 408 cv no total e velocidade máxima de 180 km/h.

Volvo XC40 Recharge.Fonte: Volvo/Divulgação

Ele pode rodar 400 km com uma carga, segundo a fabricante sueca, que garante a possibilidade de chegar a 80% do nível da bateria em apenas 40 minutos, se utilizado um carregador de 150 kW.

Volvo XC20/XC30

Além do XC40, a Volvo pode ter outra novidade no próximo ano, no mercado nacional. Trata-se de um SUV compacto, posicionado abaixo da versão mais recente, que ainda está para ser lançado.

Volvo XC20.Fonte: AutoExpress/Reprodução

Sem nome definido até o momento (pode se chamar XC20 ou XC30), o modelo deverá vir com um poderoso conjunto de baterias, oferecendo autonomia superior a 600 km, conforme rumores.

Land Rover Discovery híbrido leve

O sistema híbrido leve de 48V, que chegou às versões do Land Rover Discovery na Europa, pode vir para o Brasil. A tecnologia utiliza a energia dissipada nas desacelerações para reduzir o consumo de combustível.

Land Rover Discovery híbrido.Fonte: Land Rover/Divulgação

A novidade funciona no motor a gasolina e também no bloco movido a diesel, que pertencem à linha Ingenium.

Bônus: Ram 1500 V8 mild Hybrid

Apesar de não se tratar de um SUV, vale mencionar a possibilidade do aguardado lançamento da picape Ram 1500 no Brasil, em 2021, com preços em torno de R$ 300 mil.

Ram 1500 V8 mild Hybrid.Fonte: CNET/Reprodução

O modelo híbrido tem um sistema elétrico de 48V semelhante ao da Land Rover Discovery, ajudando o motor V8 a ser mais econômico.