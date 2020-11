9ª roça teve preconceito, mágoa e choro

Tudo indica que o fogo no feno em “A Fazenda 2020′ não acabou. Com o fim do grupo bico preto, os peões agora estão tendo de se digladiarem para indicar alguém para a roça e as tomadas de decisões geraram conflitos ao longo da formação da nona berlinda do reality show da RecordTV. Dúvida?

Biel, por exemplo, indicou Jojo para a roça e alegou que a recusa de aproximação da peoa o fez remeter a época de preconceito no funk. Jakelyne Oliveira, por sua vez, teve embate com Lucas Maciel e acabou se indispondo com Mateus. E Mateus, claro, ficou pistolaço com os cinco votos recebidos da casa. Vem entender os babados com a gente!

Em quem você vota, Biel?

“Esse ódio gratuito dela, esse comportamento dela, para comigo, acabou me remetendo a um certo preconceito que eu vivi no começo da minha carreira. Pelo meu estereótipo, por ter vindo de onde eu vim, não sei, mas vivi, passei por isso e só eu sei. Então, acabei não conseguindo não expressar minha indignação, fui até além do limite para entender o que estava acontecendo (…) “Seria incoerente se eu não votasse na Jojo, e por isso esse é o meu voto”.

Jojo paz e amor?

A funkeira foi incentivada por Marcos Mion a se defender da indicação de Biel. Entretanto, não quis e alegou que já esperava a decisão do peão.

Indignada, não. Eu aceito o voto do injustiçado. Já esperava. Não é surpresa. (…) Cada pessoa tem a sua maneira de pensar e se essa é a dele, ok”.

Oi?

Foi essa a reação de Mateus Carrieri ao receber um voto de Lidi Lisboa. A atriz, na verdade, acabou se enrolando na explicação do voto: ela disse que votava no ator mesmo sem problemas porque estava se acertando com Mirella – com quem já teve forte atrito.

Mateus, logicamente, achou estranhou receber um voto sem uma justificativa plausível.

Eu já votei na Lidi e ela votou em mim. Até brincamos que não nos eliminamos e iriamos nos unir (…) Pra mim, é estranho ela não votar na Mirella. Elas já se xingaram muito forte”.

Tá dormindo, Jojo?

Na roça, Jojo Todynho tentou votar em Lucas Maciel, conforme prometido na última semana, mas se esqueceu da presença do peão na baia e foi ironizada pelo youtuber.

Tô na baia, bebê. Volte semana que vem”.

A Fazenda 2020: Lucas Maciel responde Jojo Todynho Imagem: Reprodução/RecordTV

Biel é salvador de Teteu

Com cinco votos, Mateus Carrieri foi indicado pela casa para ir para a roça e decidiu puxar Lucas Maciel da baia. O que ninguém esperava é que o poder de uma premiação de uma ação comercial do reality show deu ao cantor Biel a chance de trocar um peão da berlinda.

Assim, o funkeirou salvou Teteu e colocou Raissa Barbosa na roça ao lado do affair Lucas Macie, Jojo Todynho e Jakelyne Oliveira na nona roça do reality show da RecordTV.

Mirella ‘RYCAAAAA’

A funkeira decidiu ficar com o poder da chama verde no jogo e topou o corte de água encanada na sede por 48 horas para ganhar o prêmio de R$ 20 mil. Nem tem o que discutir, né?

Não voto em amigo

Jakelyne Oliveira ficou sentida por ter votado em Mateus Carrieri e procurou o peão para se acertar. Entretanto, o ator se mostrou irredutível as desculpas da modelo por entender que não se vota em amigo quando ainda há desafetos no confinamento.

Entendo que vocês estão jogando e querem ganhar R$ 1,5 milhão. Eu não faria (o jogo de vocês) e não fiz. Se tivesse eu e você pau a pau, não votaria em você. Eu penso no que o povo está vendo. Penso que isso seria melhor pra mim lá fora do que votar em você. Mas tudo bem, é teu jeito de jogar”.

Quem é debochado mesmo, Jojo?

Sem esperanças de ganhar a prova do fazendeiro, que será disputada na noite de hoje, Jojo Todynho já começou a chamar a torcida para ajudá-la na roça e avisou que se ficar irá continuar votando em Biel até que um deles seja eliminado do jogo.

Hoje eu tô tão zen que falei ‘não vou discutir com ninguém’. Não tô a fim. Tá bom. Já esperava o voto do injustiçado e é isso até o final do jogo (…) Se eu voltar, seguiremos votando um no outro, pronto e vamos ver no que vai dar. Se tiver que sair, saio. Se tiver que ficar, eu fico e não retiro nada do que eu disse”.

Só olha para o próprio umbigo

O cantor sertanejo Mariano ficou indignado com a forma que Lipe Ribeiro e Lucas Maciel se distanciaram dele e Jakelyne Oliveira. Além disso, criticou o youtuber por usar uma falha sua individual dentro do confinamento para ter vantagem própria.

Ridículo. Meu Deus do céu. Que viagem. O argumento do Selfie da vetada de prova que eu fiz a caga** e pedi desculpas pro Biel. Ele fez isso agora (comigo). Tinha três pessoas que não queria ir para a prova e pensou só no próprio umbigo sempre. Tudo o que ele faz é pensando no próprio umbigo. Tudo”.

Mateus pistolaço

Ao longo da madrugada de hoje, o ator desabafou com Jojo Todynho sobre os cinco votos recebidos na formação da nona roça de “A Fazenda 2020”. Na cabeça do peão, não entra o desejo dos peões salvarem Raissa Barbosa.

Já fez muita mer** aqui. Caiu do céu esse negócio do Selfie proteger ela. Ele sabe jogar e ela não sabe falar nada. Já tá fazendo hora extra, desculpe falar. Já jogou água, creme e quebrou coisa. Pronto, já deu também. Quero que ela não volte fazendeira ou eu vou estar na roça”.

A Fazenda 2020: Mateus Carrieri criticou as atitudes de Lidi Lisboa no reality Imagem: Reprodução/Playplus

A ira de Mateus também se estende a Lidi Lisboa. O fato de ter caído na lista de prioridade para depois de Mirella realmente deixou o ator inconsolável.

Agora, você vê as coisas como são. Eu fui tomando voto e as justificativas eram estranhas. A Lidi não é uma garota e já é uma mulher formada, tem 36 anos e sabe o que quer. Vem falar pra mim que tá investindo na relação com a Mirella? Elas já se chamaram de vaca e uma mandou a outra para pu** que par**”.

Jolipe tá on!

Após discussão apimentada na última segunda-feira, Lipe e Jojo Todynho fizeram as pazes na madrugada. O peão procurou a funkeira para conversar e se desculpou pelas ‘grosserias.

A gente vai ficar brigado por uma cozinha?. “Eu errei da grosseria, e você também errou”.

Bandeira da paz?

Stéfani Bays surpreendeu aos fãs de “A Fazenda 12” ao falar que não irá votar em Biel na próxima formação de roça. Ela conheceu um lado bom do cantor durante sua semana como fazendeiro e entende que merece uma chance com ela.

É igual com o Biel. Meu Deus, eu votei muito nele. Agora na próxima semana ele não vai ser o fazendeiro, fiquei pensando ‘vou votar nele? óbvio que não’. Tipo, essa semana ele demonstrou ser outra pessoa. Ele pegou pesado comigo na vaca e eu tava com muito medo. Cuidou da gente na festa para não ter punição porque acho que ele tava com medo de tomar bronca ao vivo. Então, vou votar nele? Lógico que não”.

Crise de choro

Jakelyne Oliveira ficou muito sentida por ver que errou em votar em Mateus Carrieri e por ter sido ignorada em seu pedido de desculpas ao ator. Tanto é que a peoa se isolou na casa da árvore com Tays Reis e chorou copiosamente pela decepção de ter magoado o peão.

Também eu tô chateada porque sei que isso é um jogo e eu gosto do Mateus. Ele não tá no topo da minha lista das pessoas que eu quero defender, mas depois do que aconteceu hoje, as pessoas que eu defenderia não fazem mais parte. Eu também tô triste porque meu voto para defender o Mari. Eu votei numa pessoa que eu gosto e sei que machuquei e magoei ele. Isso está me entristecendo”.