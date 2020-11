a análise do Flamengo após goleada sofrida para o Atlético-MG

O Flamengo começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro pior do que começou. Foi atropelado pelo Atlético-MG por 4 a 0, em Belo Horizonte, perdendo a chance de assumir a liderança isolada do torneio (bastaria vencer). Foi o segundo compromisso consecutivo que o time rubro-negro sofreu quatro gols e apresentou muitos problemas.

Pior, agora terceiro colocado na tabela, (perdeu uma posição em relação ao início da rodada), o time de Doménec Torrent ostenta a segunda pior defesa da competição. Sofreu 29 gols. Menos apenas que o lanterna Goiás (33).

No programa “Linha de Passe” da ESPN Brasil exibido no último domingo (8), os comentaristas Mauro Cezar Pereira, André Kfouri, Gian Oddi e Vitor Birner pontuaram situações em campo que tornam o trabalho de Domènec indefensável.

Vale lembrar que o Flamengo já havia perdido por 3 a 0 para o Atlético-GO e 4 a 1 para o São Paulo. Também perdeu por 5 a 0 para o Independiente de Valle, do Equador, pela Copa Libertadores, numa das piores atuações do time sob o comando de Torrent.

Domènec Torrent durante partida contra o Internacional no Beira-Rio pelo Brasileiro Getty Images

“A pergunta que se faz é se o Dome sabe montar uma defesa. A conclusão que eu chego é ele não sabe montar uma defesa (…) As escolhas na escalação, na estratégia, muito infelizes. E, é evidente que além de erros individuais, muitos erros coletivos. A defesa é mal treinada”, disse Mauro Cezar, que até revelou que há um clima ruim dentro do clube e apontou um caminho inesperado.

“Não fiquem surpresos se houver troca de técnico nos próximos dias. O clima está muito ruim. Os jogadores já estavam bem insatisfeitos, especialmente naquele 5 a 0. Muitos jogadores ficaram contrariados com a estratégia, como ele montou o time”.

André Kfouri afirmou que o número de gols sofridos pelo Flamengo assustam e que o time de Domenec tem se mostrado frágil defensivamente desde o início do trabalho do treinador. Não crê ser um problema exclusivo dos jogos recentes, mas disse entender que há problemas no trabalho e há problemas nas escolhas do treinador catalão.

Vitor Birner apontou erros individuais que foram decisivos, enquanto Gian Oddi questionou o tamanho de Domènec Torrent, afirmando que hoje ele não está na mesma prateleira onde estão Jorge Sampaoli e outros treinadores estrangeiros no Brasil.

Veja as opiniões abaixo, fã de esporte: