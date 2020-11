A Arte de Empreender – Notícias Concursos

A arte de empreender – O que você tem para oferecer?

Muitos artistas possuem um grande potencial para empreender com o seu talento, porém muitas vezes ficam em dúvida se há essa viabilidade no mercado.

Uma falha comum que pode atrapalhar os ganhos financeiros de muitas pessoas talentosas, não acreditar que a arte possui um potencial de vendas.

É possível trabalhar com o que gosta?

Muitos falam em ganhar dinheiro com o que realmente gosta, mas ás vezes isso parece muito distante para os artistas que trabalham em outras áreas. Mas você já pensou em monetizar o que você faz com paixão?

É possível ter o melhor dos dois mundos, através de uma mistura que envolva a arte e o mundo dos negócios. Entretanto, para que a sua arte vire um negócio, precisa adquirir conhecimento sobre a administração do seu talento.

Conhecimento sobre negócios faz diferença no sucesso

Por isso, cursos, palestras e eventos voltados para empreendedores são de grande valia para todos, mas principalmente para quem não tem contato com essa área.

Primeiramente, faça um planejamento estratégico, basicamente você coloca no plano seus objetivos e como fará para alcançá-los. Posteriormente, divulgue seu talento, as redes sociais são muito receptivas para essa demanda.

Marketing Digital é o seu canal!

Veja nossas dicas de marketing para pequenas empresas. Sendo assim, não pense que empreender com arte é só para renomes, você é um artista se você for um artesão, caricaturista, cartunista, pintor, cantor, escritor, por exemplo. São muitas as possibilidades!

Inovação implícita traz diferenciais incríveis

Ainda há artistas inovadores que fazem jardinagem diferenciada, pintores que fazem quadros personalizados, ou ainda confeiteiros que fazem um bolo tão diferente que é uma arte. Sendo assim, o melhor de você pode ser a sua fonte de renda.

Portanto, organize a administração do seu negócio para que possa receber cada vez mais encomendas. Certamente você vai trabalhar por horas e enfrentar desafios, mas nada como a arte de ter prazer no seu trabalho!