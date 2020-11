A Barraca do Beijo 3: sequência deve estrear em meados de 2021

O terceiro filme da franquia A Barraca do Beijo (The Kissing Booth, no original) da Netflix deverá estrear em meados de 2021, mais precisamente entre julho e agosto, quando acontece o verão estadunidense. A informação foi confirmada pela atriz Joey King, durante seu discurso no E! People’s Choice Awards, ocorrido no último domingo (15).

King, que interpreta Elle Evans, a protagonista dos filmes, recebeu um prêmio por sua atuação como Melhor Estrela de Comédia. Por conta da pandemia do coronavírus, a edição deste ano aconteceu sem a presença do público, contando apenas com uma plateia virtual. A Barraca do Beijo 2 também venceu como Melhor Comédia de 2020.

O sucesso dos dois primeiros filmes na Netflix garantiram quase que instantaneamente a sua “renovação”. Logo que a segunda sequência foi lançada neste ano, a plataforma de streaming usou suas redes sociais oficiais para confirmar a terceira parte da história. Um teaser com algumas sugestões do que vem a seguir também foi lançado na época.

Confira abaixo, caso ainda não tenha visto:

Os dois primeiros filmes foram dirigidos por Vince Marcello, que possui outras obras com temáticas similares no currículo. Ao que tudo indica, ele retorna para a sequência na mesma função.

Uma boa parte do elenco também deve retornar. Além de Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi, que interpretam Lee Flynn e Noah Flynn, respectivamente já estão confirmados.

Por enquanto, há apenas algumas pistas divulgadas até o momento sobre assuntos que a sequência poderá abordar. Vale lembrar que a trama de A Barraca do Beijo 2 apostou nos problemas de Elle relacionados ao seu namoro à distância mesclados às decisões para com o futuro — envolvendo, inclusive, inscrições para diversas universidades.

Ansioso para o lançamento de A Barraca do Beijo 3?