A Black Friday chegou: TecMundo te ajuda a encontrar promoções de verdade

Já é tradição aqui no TecMundo, e mesmo 2020 sendo um soco no estômago atrás do outro, nós vamos fazer o nosso especial para a Black Friday neste ano. #VaiTerOfertaSim. Nós já estamos trabalhando com parceiros e montamos um Plantão de Ofertas que vai trazer diversos produtos com bons descontos a partir de hoje (26) até o dia 30 deste mês, data conhecida como Cyber Monday.

Se você já participou de alguma das nossas coberturas especiais da Black Friday, fique tranquilo. Você estará em casa. Traremos uma linha do tempo com as melhores ofertas que a nossa equipe conseguir encontrar no varejo nacional.

Nossa página especial já está no ar

É importante frisar que o nosso compromisso é com você, leitor. Por isso, só postaremos descontos que consideramos reais, porque a gente não é nada fã daquela famosa “Black Fraude”.

Mas você também poderá participar solicitando produtos específicos para nossa equipe por diversos canais. Nesse caso, a gente vai em busca do melhor preço que conseguirmos para o item desejado, mesmo que não seja uma verdadeira pechincha. Afinal, o importante é comprar apenas o que você precisa e evitar começar 2021 afogado em dívidas.

Além do nosso Plantão de Ofertas, também vamos fazer uma série de lives nos nossos canais no YouTube. É nesses eventos que você poderá interagir com a nossa equipe em tempo real e conseguir ajuda para comprar o produto desejado sem quebrar a conta bancária.

Confira o nosso cronograma de lives

Dia 26, quinta-feira Primeira live: 17h – Segunda live: 23h Dia 27, sexta-feira Black Friday Primeira live: 10h – Segunda live: 15h Dia 30 Cyber Monday Primeira live: 10h – Segunda live: 15h

Até lá, nós vamos continuar publicando artigos especiais sobre a Black Friday com listas de produtos para ficar de olho no evento e muito mais.

