À espera de anúncio oficial, Internacional finaliza contratação de Abel Braga até fevereiro de 2021

O Internacional finalizou na noite desta segunda a contratação do técnico Abel Braga para substituir Eduardo Coudet. O contrato de Abel com o Colorado vai até fevereiro de 2021, no fim do Campeonato Brasileiro. Em caso de demissão, não está previsto multa.

Nesta segunda-feira, a diretoria do Internacional foi surpreendida com o desligamento de Coudet. Líder do Brasileirão, os bastidores do clube andam quentes, e o treinador estava em rota de colisão com a diretoria desde que pedidos de contratações não foram atendidos. O argentino está próximo de um acerto com o Celta de Vigo.

Abel Braga retorna ao Internacional para uma sétima passagem pelo clube. A última foi em 2014. A mais famosa, no entanto, foi em 2006, quando conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes, derrotando o Barcelona na final. Abel é o segundo treinador da história com mais jogos à frente do Inter, com 328 partidas.