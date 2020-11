a estreia de Abel Ferreira no vestiário do Palmeiras

O Palmeiras divulgou os bastidores da estreia de Abel Ferreira na equipe, que ocorreu na última quinta-feira (5), com vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Foi possível ver um pouco do lado humano do treinador.

Um vídeo feito pela equipe da TV Palmeiras/FAM mostra dois momentos intensos de Ferreira com os jogadores. O primeiro é bem curto, na verdade. Minutos antes do jogo ele abraça cada um dos comandados e grita: “Avanti, Palestra!”.

O outro momento é após a vitória e a classificação do time alviverde para as quartas de final da Copa do Brasil já confirmada. Na roda com os jogadores, momento dedicado para agradecer e rezar, Ferreira discursou sobre fé, trabalho e sucesso.

“Os portugueses também são muito religiosos, vocês sabem disso. Eu acredito que ele [Deus] ajuda, mas ele ajuda quem trabalha, porque nosso adversário também faz o mesmo que nós. Vai lá, reza, pede segurança, mas nós temos que fazer nossa parte. Ele ajuda, tem ajudado a todos nós”, disse Abel Ferreira, iniciando o discurso.

“Não tenho coragem de levantar de manhã sem agradecer por minha vida, não tenho coragem de pedir nada. Não tenho coragem, de pedir nada, pelo que a vida me dá, não tenho coragem de pedir nada, só agradecer. Vamos fazer nossa oração, mas lembrem-se disso: ele vai ajudar, mas vamos fazer nossa parte. Mais uma vez obrigado”, completou o português.

Ao longo do vídeo é possível ver que Abel Ferreira teve outros momentos de aproximação do grupo, com o cuidado de cumprimentar todos os presentes, ter um instante com cada um dos jogadores e membros da comissão técnica.

Ele ainda recebeu um abraço do Cícero Souza, gerente de futebol, e Paulo Buosi, vice-presidente do clube, que na data do jogo representou Mauricio Galiotte, afastado aós a morte do pai na última quarta-feira (4).

Em Portugal, Abel Ferreira é conhecido também pelo aspecto humano em seu trabalho no dia a dia. Ao ser apresentado no Palmeiras, o treinador confirmou isso e disse ainda que gosta de usar sempre a palavra “nós” dentro do futebol.