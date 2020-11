A Fazenda 12 – Enquete

Em uma semana repleta de reviravoltas emocionantes em “A Fazenda 2020”, Victória Villarim deu adeus ao prêmio de 1,5 milhão. Agora são 13 peões que não vão medir esforços em busca do grande prêmio. Pela segunda semana consecutiva, o resultado parcial da enquete realizada pelo UOL aponta um favorito para vencer o reality: Biel.

Às 20h, da segunda-feira, o cantor liderava o ranking, mais uma vez.

Favoritismo

De acordo com o público do UOL, Biel é o favorito. Com 25,76% dos votos, o cantor lidera e é seguido por Jojo Todynho, com 19,01%. As duas primeiras posições são iguais a da última semana. Já na terceira posição, aparece Tays com 12,01% dos votos. Na última semana, o terceiro lugar estava ocupado por Jakelyne Oliveira.

A Fazenda 2020: Biel, Jojo e Tays são apontados como favoritos ao prêmio. Imagem: Reprodução/Playplus

Na lanterna

Reviravolta na lanterninha dos favoritos ao prêmio. Em último lugar aparece o cantor Mariano com 1,50% da preferencia. Na sua frente, Lucas Maciel, com 1,75% dos votos e em antepenúltimo lugar, Jakelyne Oliveira. A modelo recebe 2,77% dos votos. Na semana anterior, as três últimas posições foram ocupadas por Victória Villarim, que foi eliminada, Juliano Ceglia e Lucas Maciel, consecutivamente.

A Fazenda 2020: Jake, Lucas e Mariano na lanterna Imagem: Reprodução/Playplus

Quem é o seu favorito para vencer o reality rural da RecordTV?