A Fazenda 2020: Enquete – Quem você quer que fique?

Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Tays Reis se enfrentam na oitava roça de “A Fazenda 2020”. Quem você quer que fique na busca pelo prêmio de 1,5 milhão?

Como a roça foi formada

Juliano foi indicado pela fazendeira Jakelyne Oliveira. Desta vez a escolha do terceiro peão, que iria entrar no time da berlinda, não ocorreu de acordo com o regulamento do programa, que indica que o peão que recebe mais votos do grupo, deve puxar uma pessoa da baia para a zona de risco. Quem decidiu a terceira pessoa a ir para a roça foi Lucas Maciel, que tinha esta missão por conta do ‘poder da chama vermelha’. O youtuber indicou Mateus Carrieri. Já Tays sobrou na dinâmica do ‘resta um’ e foi a quarta peoa a formar a roça. Biel foi o mais votado da casa, mas venceu a Prova do Fazendeiro.