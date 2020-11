A Fazenda 2020: Jojo e Biel brigam ao vivo: Racismo reverso não existe

O apresentador Marcos Mion não deixou o assunto no ar e pediu para a funkeira se explicar sobre a tese já que é falada desde o início do reality show.

Então, na roça passada, eu tava tão em narnia que não tinha percebido que ele já tinha lido o poder. Só fui me ligar quando a Teté votou nele que eu falei: ‘meu Deus’, que eu pedi para o Mariano se eu podia votar nele porque eu estava sem opção e porque eu também tinha que botar minha estratégia (…)

Aí, não acabei não votando nele, mas o meu voto pra ele seria da festa do Neon. Que no momento em que eu estava conversando, tava Juliano, Mirella e eu tava falando com eles e ele tava junto e ele falou pra mim que eu não gostava dele ‘porque eu sou branco’? Eu falei pra ele que não. Eu nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum. Racismo reverso não existe. O típico racismo branco, nunca será”.

“Eu falei pra ele que eu não me identifico e quando você não se identifica, obviamente você vai cortar caminhos para não cruzar com a pessoa (…) Seria meu voto dele por causa disso”, continuou. Jojo ainda falou mais: “Ele poderia até me cancelar, mas uma coisa que eu não sou é fake. Fake pra mim é ele, nas atitudes que ele tem”, finalizou.

Biel se mostrou surpreso com a atitude e pediu atenção a peoa por não se lembrar do fato.

Agora foi um pouco além do que eu esperava. Primeiramente, palavras totalmente infelizes. Não me lembro de ter falado isso”.

“Ué, tá filmado. Se não sabe beber, bebe mijo”, atacou Jojo.

O funkeiro, então, lamentou ser ignorado por Jojo nas tentativas de aproximação dentro do confinamento.

Então, Jojo, eu vim do funk. Ganhei visibilidade de uma vertente musical de onde você sabe de onde vem. Aqui tentei muito me entender com você. Você sabe disso. Me humilhei baixando a guarda para você”.