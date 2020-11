A Fazenda 2020: Juliano Ceglia sobre roça: ‘Risco suicida’

Indicado para roça por Jakelyne Oliveira, Juliano Ceglia levou numa boa a decisão da fazendeira da semana e diz que necessita mesmo encarar uma berlinda para saber se realmente tem chance de lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da RecordTV.

Jakelyne Oliveira indicou o jornalista para a roça por já ter recebido voto dele e o sentir sem motivação para seguir no jogo.

Meu critério é um que eu tenho pelas roças que é sempre votar em quem votar em mim. E segundo é votar em quem acho que precisa de motivação para estar focado. Acredito que todos sabemos que a indicação para a roça é uma”.

A Fazenda 2020: Fazendeira Jakelyne Oliveira na formação da roça Imagem: Reprodução/Playplus

Juliano recebeu o direito de responder a indicação. O jornalista alegou que a decisão do publico em mantê-lo no jogo será uma motivação extra para superar o desejo de sair, por conta da saudade dos filhos.

Então, Mion, você é pai e sabe que a saudade dos filhos bate pesado. Sabia que isso poderia me tirar do jogo e me deixaria estabilizado. Passei mal indicando o Lipe semana passada. Então, realmente, estar na roça pode ser um risco suicida, mas eu posso ter uma motivação para seguir no jogo”.

“Se me trouxerem de volta, é bacana para seguir. Eu preciso desse sentimento”, finalizou.