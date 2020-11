A importância do e-mail marketing para seu negócio online

Muitas vezes negligenciado, a verdade é que a importância do e-mail marketing para o sucesso de seu negócio ou projeto online é decisiva. Isso porque, mais do que você estar conseguindo gerar muito tráfego e criar “leads”, é necessário você criar um relacionamento próximo com usuários que já demonstraram interesse em seu conteúdo.

É precisamente que Lukas Mollberg está conseguindo fazer com o site de sucesso Casinoble, que, se focando também em casinos com ecoPayz, consegue não só aconselhar qual é o melhor cassino online legal no Brasil, como também criar uma relação duradoura e que passe muito valor para seus “leads”. Só desse jeito é que é possível aumentar suas chances de conseguir converter esses contatos em vendas.

Como funciona o e-mail marketing?

Se geralmente as estratégias de marketing, feitas nas redes sociais, por exemplo, estão focados para que seu público-alvo acesse seu website ou conteúdo, o e-mail marketing tem como função que haja um prolongamento desse contato. Por isso mesmo é que, em muitos dos casos, como surge no Casinoble, você é convidado para deixar seu e-mail, quer seja para receber newsletter ou qualquer tipo de outras informações úteis para esse nicho, que no caso é de jogos de cassino online.

Dessa forma, assim que você tenha conseguido dar a conhecer seu negócio online, deverá, através do e-mail marketing, continuar gerando valor e conteúdo que poderá ajudar essa pessoa. No final, conseguirá taxas de conversão muito mais elevadas, pois essas pessoas se sentirão muito mais ligadas com seu projeto ou negócio online.

Exemplo prático do sucesso do e-mail marketing em suas conversões

Dando um exemplo claro do Casinoble, ao você conseguir atrair um usuário para seu website, já sabe que essa pessoa está interessada em assuntos de cassinos online. Logo, se seu conteúdo for de alta qualidade, conseguirá que esse mesmo usuário possa navegar em seu website durante largos minutos. Contudo, seu foco é que essa pessoa não deixe seu negócio rapidamente.

Portanto, deverá ter algumas ferramentas, quer seja landing page ou entrega de valor/ conteúdo gratuito para que esses usuários se sintam tentados os mais possíveis a fornecer seu e-mail. A partir daí, eles entraram em uma lista muito bem definida por você, onde você poderá criar um canal ou funil de vendas.

Qual é contexto do funil de vendas?

Mesmo não sendo um conceito muito familiar para pessoas que não estudaram as diferentes estratégias de marketing, a verdade é que tem uma explicação muito simples. Tal como o próprio nome indica, você estará “colocando” seus “leads” em um funil, através do e-mail marketing. Para isso, deverá solicitar nesses e-mails que as pessoas respondam se querem continuar em sua lista.

Caso a resposta seja positiva, você perceberá rapidamente quais desses contatos estará mais interessado em seu conteúdo ou em sua empresa. Logo, estará “afunilando” esses contatos, investindo sua energia unicamente para os usuários que estão extraindo valor de seus e-mails.

Assim que considerar que estabeleceu um relacionamento próximo e de muito valor com esses “leads” que permaneceram em seu funil, chegou o momento de fazer sua oferta de produtos ou serviços (consoante o que está querendo vender em seu negócio online). Crie uma sensação de urgência e de escassez, levando a que seus “leads” – que já conhecem e apreciam seu conteúdo -, se sintam mais tentados a avançarem para a compra desejada.