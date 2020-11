A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (02/11/2020)

Adicionado ao ranking dos filmes mais pirateados na semana passada, Borat: Fita de Cinema Seguinte já assumiu a liderança, conforme a atualização divulgada pelo TorrentFreak nessa segunda-feira (2). A comédia tomou o lugar de Love and Monsters, agora na 3ª posição.

Essa não foi a única novidade na lista, que conta com quatro títulos inéditos em relação à última divulgação, como Jovens Bruxas – Nova Irmandade (5º lugar), sequência do longa de 1996. Na trama, um quarteto de bruxas aprendizes tenta entender os poderes recebidos, enquanto descobre que o uso deles nem sempre termina bem.

Já em Spell (8ª posição), um homem sofre um acidente de avião enquanto viajava com a família e acorda sozinho. Encontrado por um casal de idosos, ele é levado para um lugar sombrio e misterioso, onde terá que lutar para salvar a família de um estranho ritual, marcado para quando ocorrer a mudança de Lua.

Se os dois filmes anteriores flertam com o suspense/terror, On The Rocks (9º lugar) segue um estilo diferente. A produção acompanha Laura, uma jovem mãe que estava afastada do pai e resolve procurá-lo. Juntos, eles começam a investigar o marido dela, tentando descobrir uma suposta traição.

Por fim, temos O Que Ficou Para Trás (10ª posição), adicionado recentemente à Netflix. Depois de fugir da guerra no Sudão, um casal tenta recomeçar a vida na Inglaterra, mas lá eles também terão problemas, desta vez com uma força sinistra escondida na nova casa.

Veja, a seguir, como ficou o top 10 dos filmes mais baixados nas plataformas de torrents. Antes disso, lembramos que o TecMundo é contra os downloads ilegais, recomendando acessar os conteúdos apenas pelos canais oficiais.

10. O Que Ficou Para Trás

9. On The Rocks

8. Spell

7. A Caminho da Lua

6. Fúria Incontrolável

5. Jovens Bruxas – Nova Irmandade

4. Mulan

3. Love and Monsters

2. Convenção das Bruxas

1. Borat: Fita de Cinema Seguinte