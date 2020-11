A Maior Falha do Empreendedor

A falta de planejamento no empreendedorismo

Dados pesquisados pelo Sebrae sobre o principais motivos de falência dos empreendedores trouxeram informações importantes. Principalmente porque a pesquisa foi feita com os novos entrantes no empreendedorismo, e não exatamente com os empreendedores que faliram.

Entender as falhas dos processos

Assim sendo, foi possível entender as falhas dos empreendedores que estão entrando no mercado, bem como essa informação serve como base para orientá-los.

Todavia, não somente os entrevistados pelo Sebrae precisam se precaver da falência, sendo assim, todos os empreendedores precisam atuar nas falhas apontadas.

Planejamento é a base para qualquer sucesso

Certamente o planejamento é primordial dentro de qualquer negócio. Ao passo que é a base para que a empresa alcance algum objetivo.

Entretanto, 55% dos novos entrantes no empreendedorismo informam que não planejaram como a sua empresa funcionaria. Isso significa que esses novos empresários entram no mercado sem entender o que querem desse mercado.

Planejar a empresa é fundamental para que essa empresa cresça e seja consolidada no mercado. Por isso, quando ficamos sabendo que mais da metade dos empreendedores que estão entrando no mercado sem sequer fazer um planejamento, entendemos que a falência é um caminho.

Ausência de planejamento é o caminho para o fracasso

Isso porque a falência de uma empresa é o caminho da ausência do planejamento. Ou seja, uma empresa que não atua com planejamento já está planejando não ter sucesso.

Os planejamentos não são garantias de sucesso. Porém, a sua ausência é uma garantia de fracasso. Por isso, planeje as ações da sua empresa, antes de entrar no empreendedorismo, bem como durante todo o seu processo.

Planejar é um dos caminhos para o seu sucesso!

Fonte: Notícias Concursos