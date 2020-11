A Moda No Marketing Digital

O Marketing da Moda

A vitrine do mundo da moda é virtual, e em tempos de marketing digital a internet é uma ferramenta corporativa.

Falamos sobre a importância de ter um site e fazer o seu negócio virar um ecommerce. No entanto, essas dicas também servem para o caso de você ainda não ter montado essa estrutura.

Sendo assim, para fazer o marketing digital de um negócio voltada para moda, você já tem um ponto a seu favor, as redes sociais.

Certamente já viu em alguma rede social algum conhecido que vende roupas ou acessórios. No entanto, tem como fazer essa divulgação de maneira mais profissional.

Faça uma conta para a sua marca

Uma conta para uma loja é uma página voltada para os negócios. Além de deixar a divulgação mais profissional, ainda te dá acessos a ferramentas de promoção das peças, ao passo que direciona suas peças de forma objetiva, mediante análise de público-alvo.

Instagram e Facebook

O Instagram é uma ferramenta de negócios, bem como o Facebook. Entretanto, as vendas de acessórios e peças de moda ficam mais orgânicas e difundidas na rotina dos clientes através dessa ferramenta.

Todavia, as publicações em uma rede social podem ser compartilhadas em outra. Portanto invista no Instagram da sua marca.

Primeiramente, mesmo que revenda as peças, crie uma marca para o seu negócio, ainda que não venda uma marca sua. Pois um nome fica gravado como sinônimo da qualidade do produto.

Looks Prontos

Se possuir uma loja física, fotografe as araras, as peças, mostre ao cliente as opções que ele possui no seu estabelecimento. Entretanto, a mesma dica vale para quem vende apenas de forma online.

Monte looks prontos, ao ver os acessórios junto com as roupas os clientes se interessam mais pelos seus produtos.

Marketing de Conteúdo

Invista em Marketing de Conteúdo. Certamente é uma das melhores formas de atrair o público. Escreva sobre moda, looks, tendências. Tudo isso atrai o cliente. Caso não tenha um Blog, pode usar as redes sociais para isso.