Abel destaca relação com jovens do Palmeiras: ‘Trato como meus filhos’

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0 em casa no último sábado (14) e manteve 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Abel Ferreira. Seriamente desfalcado, o Verdão precisou contar com a força de seu elenco, sobretudo com jovens revelações, para conseguir o resultado.

Em entrevista coletiva após a vitória, o técnico falou sobre o tema:

– Eu acho que um dos fatores que fez o clube apostar em mim foi essa valorização da formação do clube. Eu costumo sempre ter três jovens da base na nossa equipe porque sempre aparece a oportunidade.

O treinador voltou a comentar diretamente sobre Patrick de Paula, que havia perdido espaço no time titular, entretanto, devido aos diversos desfalques, foi escalado contra o Fluminense:

– Na ultima coletiva falei do Patrick e não sabia que isso (escalação como titular) ia acontecer. Trato jogadores como meus filhos: às vezes castigo, às vezes elogio. Ele é um jogador revelação e acredito que esse relaxo seja normal porque só tem 20 anos. É nesse momento que temos que chamá-lo e recuperar a consistência no trabalho. Sendo sincero, espero muito mais dele. Fez um bom jogo, mas tem muito mais dentro dele e vamos fazer tudo para ajudá-lo.

Abel também respondeu sobre Renan, lateral-esquerdo de origem de apenas 18 anos que vem atuando como zagueiro no time profissional do Palmeiras, e elogiou o jogador:

– A vida é dar confiança e receber ela de volta. Dou a confiança pro Renan e ele nos dá de volta. Penso que Gómez e Luan (a dupla de zaga considerada titular) devem se sentir orgulhosos dos colegas que conseguem manter o nível da equipe.

– O que me agrada é a forma como celebram os gols juntos, isso é espírito de equipe, hoje o Felipe Melo queria ir à academia pra dar uma palavra à equipe mas devido à Covid ele não pode, mas todos querem a equipe mais forte – completou o treinador, destacando a união do grupo.

Com diversos atletas infectados por Covid-19 e com outros servindo suas respectivas seleções, Patrick de Paula e Renan devem seguir na equipe titular do Palmeiras que viaja para enfrentar o Ceará, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (18). O Verdão pode perder por até dois gols de diferença que mesmo assim se classifica para a semifinal.