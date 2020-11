Abel Ferreira celebra vitória e diz: ‘Jogadores estão comprometidos’

Depois de ver seu time bater o Fluminense por 2 a 0, no Allianz Parque, o treinador Abel Ferreira falou em entrevista coletiva e elogiou a postura do elenco alviverde.

– A única coisa que posso dizer é que não vamos ganhar sempre, mas vamos fazer de tudo pra ganhar e pra nos todas as competições são importantes. O que sei é que todos os jogadores estão comprometidos, mas também digo isso a eles: precisamos continuar com trabalho de equipe, disciplina – apontou Abel.

Evitando que os atletas se deixem levar pela boa fase e pelos comentários elogiosos com os quais tem convivido, o treinador pregou cautela e pediu que os jogadores notem o carinho vem das mesmas pessoas que, no futuro, farão críticas.

– Vivo dizendo da regra das 24 horas, tanto pra celebrar quanto pra chorar. Prometo entrega máxima, organização, jogo coletivo forte, acredito muito nisso, num jogo onde todos dependem de todos. Os nossos jogadores têm sido incríveis naquilo que se refere ao esforço, a treinar sempre, porque temos pouco tempo, mas a obrigação é se entregar – completou.

O Palmeiras de Abel Ferreira volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Verdão venceu por 3 a 0.