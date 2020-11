Abel Ferreira conta como foi conversa com capitães do Palmeiras por treinos de manhã

O Palmeiras vive grande fase sob o comando de Abel Ferreira. Desde a chegada do português, que herdou um sólido trabalho do auxiliar Andrey Lopes, o time paulista emenda uma sequência de quatro vitórias seguidas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Mas, além da mudança de comportamento em campo, o Palmeiras também tem se adaptado a outros hábitos nos treinamentos.

Em coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 0 diante do Fluminense, Abel Ferreira destacou a realização dos treinamentos nas manhãs das partidas quando atua de noite e colocou a falta de tempo como principal razão para tal atitude.

“Eu tenho um diálogo muito direto aos atletas. Fiz essa pergunta porque sei que às vezes os atletas brasileiros gostam de dormir até mais tarde e fiz essa pergunta para a equipe. Temos pouco tempo para recuperar, pouco tempo para treinar, mas podemos treinar de manhã. Hoje o jogo era às 21h30, teríamos o dia inteiro livre”, disse o treinador.

Abel Ferreira destacou ainda a força de vontade dos atletas e a boa aceitação por parte dos líderes do elenco para uma mudança de comportamento e um empenho maior por parte dos jogadores para treinarem de manhã e ainda entrarem em campo de noite em partida do Campeonato Brasileiro.

“E ouvi por parte dos capitães que estamos aqui para aprender, para escutar, para o ajudar e para evoluir. Quando escuto isso dos atletas, de alma e coração, temos mais tempo. Hoje de manhã treinamos alguns detalhes de bola parada, alguns detalhes. Por conta do pouco tempo de treino e recuperação, precisamos nos adpatar. Tudo dá certo quando tenho boa aceitação dos atletas. Uma coisa é fazer obrigado e a outra é fazer com vontade. O rendimento é muito melhor”, finalizou o treinador.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (19), no Castelão, diante do Ceará, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista sairá de campo classificado mesmo com uma derrota por até dois gols de diferença.