Abel Ferreira se encanta com estrutura do Palmeiras: ‘Estádio maravilhoso, Academia fantástica’

O Palmeiras divulgou, na noite desta segunda-feira (2), o vídeo dos bastidores da chegada de Abel Ferreira ao Brasil e de sua primeira visita à Academia de Futebol. No documento, o treinador português se mostrou encantado com a estrutura do Verdão:

– Olá, família Palmeiras e Sócios Avanti! Meu nome é Abel Ferreira. Gostaria de dizer que vocês têm um estádio maravilhoso, uma Academia fantástica, muitos recursos para possibilitar que todos que trabalham aqui possam ter sucesso.

Além disso, Ferreira se disse muito feliz, agradeceu pela oportunidade de treinar o Palmeiras e afirmou estar preparado para este desafio:

– É uma grande honra e responsabilidade. Com muita ambição, encaro esse desafio. Estou muito feliz, eu e minha comissão, e estamos preparados para todos juntos, ao lado dos jogadores, fazer um bom trabalho.

O técnico de 41 anos e sua comissão técnica foram recepcionados por Cícero Souza e Maurício Galiotte na Academia de Futebol. Ao longo da tarde, houve reuniões com toda a diretoria alviverde, inclusive com os responsáveis pelas categorias de base, como Marcelo Dedeschi (diretor) e João Paulo Sampaio (coordenador).

O gerente de futebol, Cicero Souza, e o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio, recebem o novo treinador do clube e sua comissão técnica (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O presidente alviverde não poupou elogios ao trabalho feito por Sampaio, afirmando que é “o maior da história do Palmeiras na base”. Este, inclusive, foi um dos triunfos do Verdão para convencer Abel a se juntar ao clube, visto que o português é um grande entusiasta da formação de jovens jogadores, já tendo trabalhado nessa função no Sporting-POR.

Por fim, o vídeo mostrou o novo técnico do Palmeiras assistindo ao treino do Sub-20, comandado por Wesley Carvalho, com quem o ‘gajo’ deverá manter contato direto a partir de agora para receber auxílio na integração das Crias da Academia à equipe profissional.

Abel Ferreira comanda o Verdão a partir desta terça-feira (3), quando os jogadores se reapresentam após derrotar o Atlético-MG por 3 a 0 no Allianz Parque. O novo treinador fará sua estreia na quinta-feira (5), contra o Red Bull Bragantino, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na arena alviverde.

Confira o vídeo dos bastidores da chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras: