Abono emergencial de Natal de R$ 800 é golpe; Conheça os riscos da fraude

Um novo golpe que circula pelo WhatsApp diz que o Governo Federal pagará um abono emergencial de Natal no valor de R$800,00. Muitos brasileiros seguem recebendo a chamada “Fake News”. A notícia fala de que os beneficiários auxílio emergencial, Bolsa Família e pensionistas do INSS teriam direito de receber o novo abono.

Os cidadãos são convidados a clicar em um link para conseguir ter acesso benefício falso. No entanto, a pessoa é redirecionada a uma página com uma apresentação muito semelhante com ao aplicativo da Caixa Econômica Federal (CEF).

Na página, os golpistas solicitam que o cidadão forneça seus dados pessoais:

nome completo;

CPF; e

número de celular.

Logo no final, o site solicita que o usuário clique em um link para confirmar que não é um “robô”. Após isso, ele deverá compartilhar a inscrição no status do Facebook, ainda termina dizendo que será enviado um SMS de confirmação de cadastro no falso abono.

Compartilhar mensagem entre os contatos

Um dos principais indícios de que a mensagem é um golpe é que a página solicita ao usuário que compartilhe a mensagem por meio de seus contatos do WhatsApp.

Segundo o analista de segurança sênior da empresa de cibersegurança Kaspersky, Fabio Assolini, essa solicitação é bastante comum em todos os golpes, essa questão viral de compartilhar nas redes sociais. Ele explica que golpes desse tipo têm um alcance enorme, uma vez que o aplicativo WhatsApp é muito popular e está instalado em mais de 100 milhões de celulares no Brasil.

“Além disso, esse é um tema de interesse de muita gente. Já vimos uma campanha desse tipo que teve tanto acesso que chegou a tirar o site falso do ar”, disse ele.

O Ministério da Cidadania confirmou que a mensagem do abono de R$800 é falsa. Segundo a pasta, não há qualquer menção a abonos de Natal tanto na lei que instituiu o auxílio emergencial de R$ 600, quanto na Medida Provisória que atribuiu o valor de R$ 300 ao auxílio emergencial.

O órgão também disse que o período de solicitação do auxílio emergencial terminou no dia 2 de julho. “Não há mais nenhuma forma de inscrição para receber o benefício do auxílio emergencial do governo federal.”

Perigos de clicar na página falsa

De acordo com informações da cibersegurança Kaspersky, os usuários que acessam a página do abono de Natal de R$ 800, e que dão suas informações pessoais, podem estar contratando um serviço pago de telefonia móvel sem ter nenhum conhecimento.

Segundo o especialista, muitos brasileiros acabam pagando sem nem mesmo perceber, pois a cobrança é feita em sua próxima fatura. Acontece que os fraudadores estão criando cadastros em plataformas de serviços de operadoras.

Sendo assim, os golpistas utilizam toda a estrutura de cobrança dessas empresas a fim de obterem ganhos financeiros.

”Às vezes o cadastramento é feito em empresas internacionais, e aí o cancelamento pode gerar bastante trabalho”, disse.

Por fim, além do roubo de dinheiro por contratação de serviço de telefonia, uma situação ainda mais grave é quando a vítima é incentivada a baixar um aplicativo malicioso que captura senhas e dados do cartão de crédito.

