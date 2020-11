Acer anuncia notebooks gamers com Intel de 10ª geração no Brasil

A Acer apresentou seus primeiros notebooks gamers equipados com processadores Intel Core de 10ª geração. A dupla Acer Aspire Nitro 5 (AN515-55-59MT) e Predator Helios 300 (PH315-53-735Y) serão os primeiros notebooks da marca a chegarem no Brasil com a melhor performance oferecida pela Intel, acompanhadas por placas de vídeo Nvidia.

Acer Aspire Nitro 5

Disponível em edição limitada e com estoque exclusivo para a Black Friday de 2020, o Acer Aspire Nitro 5 é equipado com Intel Core i5 – 10300H, modelo intermediário da nova geração, é acompanhado por uma Nvidia GeForce 1650 Ti e 16 GB de RAM. É uma combinação poderosa para encarar títulos recentes menos exigentes e em qualidade FullHD, facilmente alcançando os 60 quadros por segundo nesses casos.

Sua tela é de 15,6’’ em painel IPS de 144 Hz. Possui portas USB 3.1 Gen 1 e Gen 2, USB-C e HDMI 2.0, para levar as imagens do computador para monitores auxiliares com altíssima qualidade. Em armazenamento, ele é equipado com 512 GB de SSD, garantindo altíssima velocidade na leitura e escrita de dados, ideais para manter a performance do computador por mais tempo.

Acer Store/Divulgação

Sendo uma oferta exclusiva para a Black Friday, o Acer Aspire Nitro 5 (AN515-55-59MT) não estará disponível por muito tempo — pelo menos, é o que a Acer planeja até o momento. Seu valor atual é de R$ 6.599,12 à vista ou R$ 7.499,00 quando parcelado.

Acer Predator Helios 300

Do outro lado, há o Acer Predator Helios 300, essa uma versão parruda para atender o gamer mais exigente. O modelo é equipado com o Intel Core i7 – 10750H, somado a uma Nvidia GeForce RTX 2070 e 16 GB de RAM DDR4.

Construída em uma robusta carcaça e chegando a 2,2 kg. O Predator Helios 300 é equipado com uma tela Full HD IPS de 15,6 polegadas com 144 Hz de taxa de atualização. Conta com teclado retro iluminado com tecnologia Aeroblade 3D e armazenamento de 1 TB em HDD e 256 GB de SSD, para manter o sistema com boa performance por mais tempo.

Acer/Divulgação

Curiosamente, o modelo não vem com Windows 10 instalado. Nesse caso, o sistema presente do aparelho é uma distribuição Linux para PCs com baixa performance, o Endless Linux. A ausência do SO da Microsoft não impede que o usuário instale o sistema por conta própria, mas implica que esse processo feito o quanto antes, considerando a limitada lista de jogos compatíveis com o Linux e prováveis ferramentas que farão falta no uso diário.

Nesse caso, o Predator Helios 300 estará disponível na Acer Store a partir de dezembro de 2020, pulando as ofertas da Black Friday deste ano. A Acer ainda não divulgou os valores sugeridos para o aparelho.