Acidente no Centro Histórico de Penedo deixa um morto e uma pessoa ferida

Foi por volta das 19h40 quando unidades do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para a Rua Dâmaso do Monte, próximo à Prefeitura de Penedo, para atender a um grave acidente acontecido nesta noite de domingo, 01 de novembro.

De acordo com informações do 11º BPM, um automóvel de modelo I30 da HYUNDAI, trafegava na rua em alta velocidade quando o condutor perdeu o controle e se chocou contra um veículo Fiat Punto, que estava estacionado em frente ao antigo prédio da Secretaria Municipal de Comunicação.

Ainda segundo a polícia, o veículo transportava engatado uma carrocinha com um paredão de som onde estava o mecânico José Fernando Bastos Messias, conhecido por ‘Foguinho’, 35 anos. Com o impacto da pancada a vítima foi arremessada para debaixo do Fiat Punto e lá ficou até a espera dos paramédicos. Uma outra pessoa também se machucou, mas sem gravidade.

Corpo de Bombeiros e SAMU chegaram no local para retirar a vítima e socorre-la, além de também conter os ânimos de alguns amigos do mecânico que no momento ainda estava gravemente ferido. Os profissionais da saúde realizaram os primeiros procedimentos médicos e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

O quadro de saúde de ‘Foguinho’ se agravou, médicos tentaram por cerca de 30 minutos reanimar o paciente, mas infelizmente o mesmo veio a óbito devido aos graves ferimentos em todo o corpo.

De acordo com o 11º BPM, o condutor do veículo Hyundai I30 fugiu do local. Ambos os carros foram encaminhados para o Posto Rodoviário de Penedo. A Polícia Militar informou ainda que até o momento o motorista não foi identificado.

Da Redação com informações do 11º BPM