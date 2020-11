Ad Network – Quais são as formas de anunciar?

Como funciona a mídia programática via Ad Network?

A plataforma Ad Network representa uma forma melhorada de negociação para anunciantes. Bem como também representa um intermédio para as plataformas que vendem seus espaços.

Sendo assim é uma maneira de segmentar as campanhas para o público-alvo. Ao passo essa segmentação se dá por diversos interesses dos usuários, bem como localização e outras informações da audiência.

Várias formas e um mesmo objetivo

Existem vários tipos de Ad Network. No entanto, vamos citar os mais comuns:

Premium: Tem espaços disponíveis nos maiores portais com um grande volume de acessos.

Vertical: Esse tipo de Ad Network é focado no assunto de interesse do público, através de um determinado assunto, como: Moda, Culinária, Negócios, etc.

Tradicional: Essa forma tradicional de Ad Network geralmente é usada por quem está iniciando a sua marca no mercado. Todavia, também pode ser usada de forma estratégica por grandes empresas para produtos específicos. Certamente é uma forma de controlar os custos, uma vez que a cobrança pode ser feita por mil acessos ou custos por cliques.

Por formato: Essa forma de Ad Network é pouco utilizada, uma vez que é direcionada para apenas um meio de acesso, como por exemplo, dispositivos móveis.

Exemplos muito comuns de Ad Networks para os anunciantes são Google Ads, Adcash e Taboola.

Evolução publicitária e a confiabilidade da marca do mercado

Assim sendo, o Ad Network é uma evolução da publicidade adaptada ao meio digital.

São novos formatos para anunciar e novas formas de negociar anúncios para que atinja o seu público-alvo.

A grande vantagem do anunciante é que o alcance dessas plataformas é alto e os anúncios aumentam as vendas e geram confiabilidade para a marca no mercado.