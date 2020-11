Administração do Capital Humano – Notícias Concursos

Benefícios da Administração do Capital Humano

Certamente o capital humano é um dos maiores valores de uma empresa, ao passo que sua gestão está diretamente ligada ao sucesso do negócio.

As capacidades dos CEOs bem como a tecnologia avançada não têm valia se os profissionais não estiverem alinhados com a objetividade das demandas.

Sendo assim, uma gestão eficiente pode fazer com que as áreas envolvidas alcancem seus objetivos, ao passo que toda a empresa atinja suas metas.

Resultados possíveis dentro de uma correta Administração desse Capital:

Uma gestão eficiente do capital humano consegue:

Motivar as pessoas e gerar engajamentos;

Clarificar os propósitos da empresa;

Atrair e reter talentos;

Estimular a criatividade e a inovação;

Gerar qualidade nas necessidades de linha e staff ;

; Desenvolver as equipes;

Aumentar a produtividade e potencializar os resultados.

Fator humano e sua complexidade de Administração

Todavia, essa administração é a mais complexa de todas, dada a intangibilidade dos valores humanos. No entanto, a gestão do capital humano é primordial para a eficiência de uma empresa.

Por isso essa gestão deve ser feita em empresas de todos os tamanhos. Uma vez que uma empresa que cresce bem administrada, só agrega valor em todas as suas estratégias.

Fonte de soluções e inovações

O capital humano de uma empresa precisa ser visto como:

Fonte de estratégias (elaboração, acompanhamento e execução);

Parte fundamental dos valores da empresa;

Representante da imagem do negócio.

Alinhamento estratégico

As pessoas podem ser fontes de resoluções e estratégias. Sendo assim, a inteligência artificial, as estratégias e todas as máquinas modernas funcionam melhor quando há um alinhamento correto entre a gestão da empresa e o valor intangível e complexo do capital humano.

Sendo assim, uma gestão eficiente do capital humano gera valor as equipes e isso é o resultado do sucesso de uma corporação.