Advogado morre após sobrar em curva na AL-101 Sul, em Piaçabuçu

Várias entidades divulgaram nota de pesar

Na tarde deste sábado, 21 de novembro, aconteceu um grave acidente com moto que culminou na morte do advogado e conselheiro seccional da OAB-AL, Lúcio Luiz Izidro da Silva, 47 anos.

De acordo com informações de populares, o motociclista guiava uma moto de alta cilindrada da marca Honda e que ao trafegar na AL-101 Sul perdeu o controle e saiu da pista no local que é conhecido como “Curva do Charque”. Ainda com informações preliminares, o mesmo veio a se chocar em um coqueiro, já às margens da estrada e sofreu vários lesões no corpo, não resistindo aos ferimentos e falecendo antes mesmo do socorro médico.

Polícia Militar, Civil e Instituto de Criminalística foram até o local realizar os procedimentos cabíveis.

A OAB-AL emitiu nota de pesar sobre a morte do advogado:

NOTA DE PESAR

É com extremo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB-AL) informa o falecimento de seu conselheiro seccional, Lúcio Luiz Izidro da Silva, 47 anos, vítima de um acidente de moto na tarde deste sábado (21).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

A OAB-AL, a CAA , a ESA e todo sistema da Ordem agradecem ao nobre advogado por toda sua dedicação ao conselho seccional, atuando em pautas importantes para a advocacia alagoana.

A Seccional de Alagoas se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor pela perda de um ente querido.