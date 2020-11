Advogados de Flamengo, Fluminense e Vasco lançam semana da Jornada do Direito Desportivo

Engane-se quem pensa que, no futebol, os louros de uma vitória ficam restritos somente aos acontecimentos dentro de campo. Nos bastidores, os trabalhos dos advogados em muitos casos são alçado a patamares de importâncias elevados. Na maioria das vezes, porém, o desempenho desses profissionais não é comentado. Mas isso pode estar mudando.

Rivais nos tribunais, os advogados de Flamengo, Fluminense e Vasco se uniram no canal “Futjur” para levar informações e conteúdos relevantes do mundo da bola e do Direito Desportivo. A plataforma promove diariamente debates sobre o mercado, conteúdos técnicos e comportamentais para quem tem o objetivo de alavancar a carreira ou quem deseja se aperfeiçoar.

Nesta semana surgiu mais uma novidade. O canal formado por Roberta Fernandes, diretora Jurídica do Fluminense, Bernardo Leal, advogado do futebol profissional do Tricolor, Fernando Lamar, gerente Jurídico de Futebol do Vasco, e André Galdeano, gerente Jurídico de futebol do Flamengo), abriu inscrições para a ‘Jornada do Direito Desportivo – Do Campo para você!’.

– Estamos propondo algo novo. Buscamos contribuir na evolução do mercado como um todo. Não tivemos essas referências no início das nossas carreiras e sentimos que é o nosso dever compartilhar toda essa experiência que temos – afirmou Roberta Fernandes.

– O nosso grande diferencial é a prática. Vivemos o dia a dia dos clubes e respiramos a nossa profissão. Buscamos elevar o debate e contribuir na formação de novos profissionais – comenta André Galdeano.

Em quatro aulas gratuitas, o quarteto definiu categoricamente os assuntos: contratação de atletas, defesa de jogadores/dirigentes/clubes nos tribunais e como desenvolver uma carreira sólida em um ambiente politizado.

– Passamos madrugadas trabalhando, gravando, produzindo conteúdo e buscando proporcionar o melhor. O profissional que nos acompanha consegue visualizar melhor como é o nosso dia a dia. Isso facilita na preparação de ingressar no mercado – diz Fernando Lamar.

A Jornada do Direito Desportivo começa no dia 10 de novembro e as inscrições já estão aberta. As aulas ficarão disponibilizadas por tempo limitado. Para Bernardo Leal, as experiências do quarteto vividas dentro de um clube podem impactar nos alunos.

– Compartilhamos as nossas experiências vividas dentro de um clube de futebol. Queremos impactar positivamente as pessoas que acompanham o Futjur no desenvolvimento de suas carreiras, de forma sólida e mais eficiente.

Nas redes sociais, o trabalho dos especialistas é divulgado no Instagram através do perfil “@futjur”, que já conta com quase dois mil seguidores.