Agência Espacial da Índia lança seu primeiro foguete de 2020

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês) fez seu primeiro lançamento de 2020, com a 51ª missão da espaçonave PSLV-C49. O último lançamento da ISRO aconteceu em dezembro de 2019, pouco antes da pandemia de covid-19, que motivou a paralização das atividades por 11 meses.

A decolagem aconteceu no sábado (07) às 15h11, no Centro Espacial Satish Dhawan, e marcou o fim de um longo hiato da agência. O evento foi transmitido pela ISRO em seu canal do Youtube. Confira no vídeo abaixo:

O PSLV transportou, entre outras cargas, um satélite para observação da Terra, batizado de “EOS-1”. O equipamento faz parte da série de equipamentos RISAT, que usam radares de abertura sintética para fornecer imagens do planeta em qualquer horário do dia. Segundo comunicado da ISRO, o EOS-1 coletará dados e imagens para “aplicações em agricultura, silvicultura e apoio à gestão de desastres”.

A missão também levou 4 pequenos satélites da Kleos Space, uma empresa com sede em Luxemburgo que comercializa dados de reconhecimento; 4 satélites Cubosat Lemur-2, a pedido da companhia estadunidense Spire Global; além do satélite de demonstração de tecnologia R-2, a pedido da empresa lituana NanoAvionics.