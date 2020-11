Agile RH – Trocas Estruturais

Agile RH – Estrutura intangível que impacta nos resultados

Agile RH é mais do que um conceito, é uma inovação que visa otimizar os processos internos das empresas. Por isso, é importante entender os conceitos que tangem a essa inovação.

Estruturas hierárquicas

Dentro do conceito Agile RH as estruturas hierárquicas se tornam redes colaborativas. Sendo assim, as barreiras desaparecem para que exista uma troca de experiências, onde a colaboração mútua traz resultados diferenciados.

O sigilo dá lugar à transparência

O sigilo existe dentro dos termos que fazem sentido, como processos confidenciais, documentação e dados da empresa e clientes. No entanto, no conceito Agile RH o sigilo entre a equipe dá lugar a transparência. Sendo assim, essa transparência traz à equipe a certeza de sua importância nas etapas do processo. Ao passo em que essa transparência gera confiabilidade entre os envolvidos.

Adaptabilidade e Resiliência

A prescrição dá lugar a adaptação ao novo. Sendo assim, ideias são sempre positivas e a resiliência é um valor agregado à cultura do negócio. Por isso, a empresa visa sempre ser adaptável ao mercado, ao passo que os funcionários também se adaptem de forma natural, seguindo a cultura do RH.

Recompensa ou motivação?

A recompensa dá lugar à motivação intrínseca, isso porque dentro do conceito Agile RH a motivação ocorre por conta das melhorias dos processos da empresa, bem como por conta da cultura participativa. Assim sendo, as recompensas fazem parte de campanhas internas para a motivação, mas não são o foco para gerar esse fator.

Crescimento e foco

A vontade de crescer dá lugar a execução por simples obrigação. Ou seja, a empresa clarifica o real potencial de carreira interna. No entanto, ainda investe em desenvolvimento pessoal dos funcionários. Assim sendo, as pessoas executam suas tarefas sabendo o real impacto daquela execução, desejando atingir os objetivos junto com a empresa.