Agilidade de Marketing Digital e Tradicional

Agilidade de Marketing

Criar agilidade no marketing é uma forma de navegar em condições de mudanças constantes considerando a incerteza do mercado.

No entanto, o conceito de agilidade de marketing pode não ser tão claro para muitos. Sendo assim, muitos profissionais não sabem definir quais são os desafios para que possam adotar a agilidade de marketing.

É necessário incluir esse conceito de Marketing em todas as decisões?

Ainda é preciso pensar se é preciso inserir a agilidade de Marketing em todas as decisões do Marketing Digital e tradicional se a empresa fizer uso das duas estratégias.

A adaptação ao mercado na forma de executar as ações de marketing faz parte do conceito de agilidade no marketing, uma vez a tomada de decisões ocorre em poucos minutos, dependendo de cada demanda.

No entanto, nem todas as decisões dentro do marketing devem ser executadas dentro da estrutura de marketing ágil, uma vez que é uma forma de risco.

Resposta imprevisível e ausência de feedback

O risco dentro da agilidade no marketing consiste na resposta do mercado ser imprevisível, uma vez que a decisão não teve muitos parâmetros. Bem como, muitas vezes, a empresa ainda não recebeu feedback do cliente quando executa a decisão de correspondente ao marketing ágil.

Por isso, a agilidade no marketing é mais do que um conceito, é um desafio multifatorial. Bem como é uma forma de enfrentar desafios estratégicos tangíveis ao Marketing, principalmente quando pensamos em Marketing Digital.

Desafios para a gestão de Marketing

Sendo assim, os gestores de Marketing devem estar atentos para a dimensão dos desafios que a agilidade no marketing significa à empresa. Visto que envolve toda a estrutura e ecossistema de marketing.

A análise de outros fatores também merece considerações, como os parceiros da empresa ou agências, que devem fazer a transição das estratégias para essa abordagem ágil, ao passo que se a empresa aderir a essa iniciativa de agilidade no marketing de forma parcial seus recursos ficam limitados.