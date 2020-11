Agilidade de Marketing – Prazos e Ciclos

A agilidade de Marketing e as estratégias de longo prazo

Os prazos e ciclos existentes na empresa são fatores consideráveis dentro da estratégia de agilidade de marketing.

A agilidade dentro do Marketing é mais do que ser rápido, é uma forma conceitual de atuação mediante as demandas da área, tomando decisões rápidas.

Muito importante para uma empresa que pensa em aderir a agilidade dentro do Marketing, é a análise da viabilidade em longo prazo.

Entretanto, os dados do mercado em tempo real exigem decisões rápidas. Por isso, muitas vezes a agilidade marketing é eficaz como estratégia. Todavia, é necessário analisar esses impactos no futuro da empresa.

Gestão e integração

Assim sendo, para que uma empresa implemente a agilidade no seu marketing, é importante que a gestão integre as tecnologias e os experimentos da área.

Para analisar a viabilidade da implementação da agilidade no marketing do seu negócio, é necessário que a equipe de marketing faça uma pesquisa de mercado. Ao passo que identifique permissões e inibições dessa estratégia em todos os níveis hierárquicos.

Os fatores que possibilitam a empresa a implementar a agilidade de marketing são: estrutura do negócio, capacidade da empresa, tecnologia, cultura e orçamento .

Muitas considerações para implementar a agilidade de marketing

A agilidade de marketing é impulsionada por histórico da empresa, poder de liderança e interface. Assim sendo, essas análises que serão a base para que essa estratégia funcione na liderança.

Entretanto, no que tange ao nível de equipe, essa estratégia de agilidade de marketing só poderá ser eficiente se houver autonomia para as equipes. Bem como habilidades funcionais e coesão social.

Ciclos existentes na empresam comportam essa estratégia?

Para que a agilidade de marketing funcione como estratégia, ainda é necessário que os ciclos da empresa não sejam mais longos e complexos. Embora muitas empresas ainda assim implementem a agilidade de marketing, é necessário analisar esse efeito em longo prazo, bem como seu impacto nos ciclos existentes na empresa.

Essas análises são fundamentais para que a agilidade de marketing na sua empresa seja benéfica e um diferencial, ao passo que não prejudique a relevância da marca para o mercado. No entanto, ainda assim, nem todas as ações de marketing necessitam ou viabilizam da agilidade de marketing.