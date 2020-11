Agora no STF, Leven Siano tenta validar a última eleição do Vasco e anular a marcada para este sábado

Todas as fichas na mesa. O candidato mais votado na eleição do Vasco do último sábado, Luiz Roberto Leven Siano, está numa empreitada pela validação de tal pleito e anulação do que está marcado para este sábado. Após duas ações no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o caso chegou, agora, no Supremo Tribunal Federal. A informação foi publicada primeiramente pelo site “Esporte News Mundo”.

A ministra Cármem Lúcia já foi designada para ser a relatora do processo, que visa confirmar a eleição do último sábado. Já no STJ, tanto o pedido de reconsideração quanto o mandado de segurança visam a anulação do pleito que ocorria e foi suspenso por decisão do desembargador presidente do órgão – mas a Mesa Diretora entendeu de forma diferente e prosseguiu o rito.

Contudo, até segunda ordem, a eleição do Vasco (adiada em uma semana pela decisão do STJ) está marcada para ter início as 9h deste sábado. Quem quiser votar pessoalmente poderá ir à sede do Calabouço, mas também é possível votar pela internet.

