Agricultura Brasileira: o que precisamos saber?

Agricultura: um resumo

Em diversas provas de nível nacional, a Agricultura e todos os processos que essa engloba têm sido um assunto bastante cobrado. O foco, é claro, se concentra no Brasil.

O termo agricultura engloba a união de técnicas do solo para o cultivo. Os principais destinos são a alimentação e a produção de matérias-primas.

O Brasil tem na agricultura uma de suas principais bases econômicas, desde a época do colonial. Hoje, somos importantes exportadores mundial. Ao longo da história, a agricultura brasileira passou por diversos ciclos e transformações. A modernização da agricultura no Brasil atual está diretamente associada ao processo de industrialização ocorrido no país a partir do século XX.

Agricultura nas regiões brasileiras

Na região Sul, a produção agrícola é caracterizada pela presença de imigrantes europeus, pela expansão da soja e pela modernização. Cultiva-se milho, cana-de-açúcar e algodão.

No Sudeste, a mecanização e produção com base em procedimentos intensivos de alta tecnologia são predominantes. Destacam-se os altos índices de produtividade e uso do solo. Cultiva-se o café, a cana-de-açúcar e a fruticultura.

A região Nordeste é bem variada. Na Zona da Mata, mais úmida, predomina o cultivo das plantations, com destaque para a cana, com a produção de álcool e açúcar. Nas áreas semiáridas, existe a presença da agricultura familiar (destaque para a agricultura de subsistência) e algumas zonas com uma produção mecanizada.

O Centro-Oeste é a área em que mais se expande o uso de produção mecanizada. O principal produto é a soja, também voltada para o mercado externo.

O Norte é caracterizada por receber, atualmente, as principais frentes de expansão, vindas do Nordeste e do Centro-Oeste.

A região do “matopiba” (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) é a área onde a pressão pela expansão das atividades agrárias e o agronegócio ocorrem mais intensamente. As atividades mais praticadas nessa região são de caráter extensivo e com uso de pouca tecnologia.

Gostou das dicas? Deixe um comentário!