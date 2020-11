Airton decide mais uma vez em momento de subida do Cruzeiro

O atacante Airton teve mais uma vez um papel importante no Cruzeiro. Pelo quarto jogo seguido, o jogador participou diretamente dos gols cruzeirenses, que dão um alívio no momento ao time, que está ficando mais distante zona do rebaixamento da Série C.

Airton já estava tendo bom desempenho antes mesmo da chegada de Felipão ao Cruzeiro. E, o treinador, que não o havia escalado como titular nos dois primeiros jogos no comando do time, pôde contar com seus dribles para marcar gols ou servir aos companheiros.

O Cruzeiro marcou gols contra o Operário-PR, Náutico, Paraná e Botafogo-SP. Em todos Airton teve participação direta. Diante dos paranaenses, deu assistência para Arthur Caike. Nas três partidas seguidas deixou sua marca, chegando aos três tentos.

Airton comentou que a subida do Cruzeiro tem muito a ver com a chegada de Felipão e exaltou a ascensão da Raposa após o triunfo sobre o Botafogo-SP.

-A gente vem numa crescente, desde a chegada do Felipão. Foi uma vitória muito difícil, mas a equipe está de parabéns-disse Airton depois do jogo.

O Cruzeiro volta a campo na segunda-feira, 9 de novembro, às 20h, contra o Guarani, no Mineirão. O time Bugrino está uma posição acima da Raposa, em 12º, e caso supere o rival a equipe mineira poderá figurar na primeira parte da tabela de classificação.